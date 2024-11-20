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東北季風、最強冷空氣下周來襲　北部降溫「體感14度」

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▲東北季風影響持續到周六，桃園以北、東半部降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣濕涼，中央氣象署指出，東北季風影響持續到周六，桃園以北、東半部降雨明顯，周日到下周一東北季風減弱，天氣回暖，但下周二另一波東北季風增強，下周三入秋最強冷空氣南下，屆時溫度更明顯下降，桃園及新竹、苗栗一帶體感溫度僅14度。

氣象署預報員葉致均說，未來一周受到東北季風消消長長影響，這一波東北季風影響到周六，明天仍有華南水氣東移的影響，桃園以北、東半部降雨較明顯，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭長時間降雨，有局部大雨發生，花東有局部短暫雨，中部及南部山區零星降雨，南部平地則是多雲。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周五到周六水氣逐漸減少過程，桃園以北、東半部仍有降雨情形，但雨勢較為緩和，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。周日到下周一東北季風減弱的空檔，各地多雲到晴，大台北及東半部仍有零星降雨。

葉致均說，下周二另一波東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，下周三之後將有入秋以來最強的冷空氣南下，各地明顯轉涼冷，可能接近大陸冷氣團等級，強度仍有不確定性，有待後續觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均指出，到周六前受東北季風影響，各地低溫19至22度，北部、東北部高溫約23、24度，花東及其他地區落在25至28度，周日到下周一氣溫較舒適，各地25至28度間，北台灣也會感受較暖。

葉致均說，下周二受東北季風增強影響，各地會再降溫，北部、東北部低溫18至19度，其他地區19至21度，下周三之後另一股較強的冷空氣南下，低溫更明顯，但降溫幅度仍要觀察。

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