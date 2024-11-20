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下周鋒面、華南雲雨帶聯手襲台　專家：有利冷空氣南下

▲▼中層太平洋高壓邊緣暖濕空氣組成的華南雲雨帶型態，在台灣冬春季算是常見。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲中層太平洋高壓邊緣暖濕空氣組成的華南雲雨帶型態，在台灣冬春季算是常見。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣逐漸轉冷，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今年颱風季後，直接冬季降臨，下周二後可能陸續有鋒面、華南雲雨帶、較強冷空氣影響台灣，預報顯示在大陸東北到西伯利亞東部有明顯的極渦低壓建立，帶動顯著的西風帶扭曲、主槽南伸的情況，有利於冷空氣南下。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，今年漫長的颱風季結束之後，天氣一下子就有冬天的感覺，這2天北台灣整個感受又濕又冷，今晨最低溫仍在新北石碇16.8度，台北站最低溫回到19.5度，濕度持續偏高，顯示露點溫度是有稍微回升的趨勢，但是幅度仍然太小，就人體的感受來說依然很濕冷。

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吳聖宇提到，萬宜颱風的外圍水氣順著太平洋高壓邊緣北上進入大陸華南，配合著西風南支中的短波槽活動，演變成所謂的華南雲雨帶型態，今晚到明天還有一次短波槽東移，持續帶來陰雨的天氣，雨勢不大，但北海岸、東北角、大台北東側、宜蘭一帶長時間累積下來的雨量仍然不小。

他說，這種底層東北季風涼冷空氣，中層太平洋高壓邊緣暖濕空氣組成的華南雲雨帶型態在台灣冬春季算是常見，底層東北季風一直都會有，所以只要中高層太平洋高壓的位置適中，又剛好有熱帶洋面的暖濕水氣北上，高低層配合在一起就有機會出現，通常雨勢都不大，卻是非常的煩人。

他表示，目前來看，周五短波槽通過後，有比較乾冷的空氣南下，底層持續為東北季風，中高層則轉變為槽後脊前的西北風，水氣減少，剩迎風面還有些零星局部降雨，這種相對穩定的型態預估持續到周末，天氣好轉後溫度回升。

不過吳聖宇說，因為底層維持著東北到偏北風的涼冷空氣，北部、東北部一直到周末的白天高溫21至24度，花東高溫24至26度，中南部26至28度，夜晚清晨在中北部、東北部、花東縱谷內的空曠地區可能出現16至18度低溫，若雲量減少，可能還要留意輻射冷卻的降溫情況，日夜溫差變化較大。

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