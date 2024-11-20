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北東濕涼4天　入秋首波冷氣團下周殺到「最凍時刻出爐」

▲▼受颱風外圍環流及東北季風雙重影響下，大台北及宜蘭地區降下驚人雨量，氣溫也明顯下獎。台北街頭行人紛紛穿戴雨具，穿起保暖衣物。（圖／記者湯興漢攝）

▲東北季風和華南水氣影響，北部和東半部濕涼。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風加上華南水氣雙襲，今天(20日)及明天北東容易降雨，其中大台北山區、基隆北海岸、宜蘭不排除有較大雨勢，溫度轉涼，低溫下探19度，周日和下周一雨勢才趨緩；不過下周二又有另一波更強東北季風接力，下周三、四為最冷時刻，冷空氣強度挑戰入秋首波冷氣團。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周主要以東北季風消消長長天氣為主，這波東北季風預計影響到周六，周日和下周一為短暫空檔，下周二又有另一波比較強的東北季風南下，天氣明顯轉涼，下周三到下周四不排除是這波冷空氣最強時刻，有機會達到冷氣團強度，不過後期天氣仍有變動空間。

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萬宜颱風今上午8時減弱為熱帶性低氣壓，目前華南有雲系發展並往東移動，今、明兩天持續受東北季風影響且有華南水氣移入，北部、東半部容易有降雨，桃園以北、宜蘭雨勢明顯，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭不排除有較大雨勢，甚至有局部大雨，中部、南部山區有零星降雨，南部為多雲天氣。

葉致均指出，周五、周六水氣減少，不過仍受東北季風影響，桃園以北、東半部有降雨，雨勢跟這幾天相比有逐步緩和趨勢，中南部山區有零星降雨機會，中南部平地及外島多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨。（圖／氣象署提供）

周日和下周一是未來一周天氣相對較好時刻，不過葉致均表示，大台北、東半部仍有降雨，但雨勢較為緩和，桃園以南、外島多雲到晴；下周二另一波東北季風影響，北部、東半部轉涼冷且有降雨，其他地方水氣不確定性大，中南部是否降雨要持續觀察。

未來一周溫度趨勢，葉致均說明，周六之前北部、宜蘭溫度涼，整天落在19到22度，其他地方包括花東高溫約24到25度，中南部高溫約26到28度，高溫略微下降，低溫則約20到22度；周日溫度回升不明顯，下周一各地高溫可到26到28度，感受舒適。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均指出，下周二將有另一波東北季風增強，北部、宜蘭溫度下降，這波東北季風強度較前幾波明顯轉強，下周三到下周四不排除是這波冷空氣最強時刻，有機會達冷氣團強度，不過後期天氣仍有變數。

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