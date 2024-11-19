可沛寵藥專業獸醫駐場台南動保市集　全力支持毛孩健康

▲可沛寵藥專業獸醫駐場台南動保市集。

圖、文／可沛寵藥提供

為宣導毛孩保育觀念，台南市政府農業局動保處17日在善化糖廠辦理「我愛毛孩從心開始」動保市集。台灣知名藥廠永鴻生技，也攜旗下寵物保健品牌「可沛寵藥」設置攤位，展示多款專業寵物保健品，並提供現場諮詢服務，協助飼主了解如何提升毛孩的健康。

融入「台南400-農漁地景藝術節-府城動保蛻變與進步」的「農村再生」主題，「我愛毛孩從心開始」動保市集匯集多家寵物廠商共襄盛舉，動保大使牙牙（林怡廷）也特別南下為活動站台。

可沛寵藥為讓飼主們有更正確的養護認知，安排專業獸醫師駐場，提供寵物健康諮詢、營養補充建議及保健品展示，為不同年齡層與健康狀態的毛孩提供全方位支持。

專業獸醫師根據不同毛孩的年齡、品種與健康需求，為飼主量身打造照護建議。現場有飼主提出毛孩皮膚較敏感，即能對症下藥，推薦含天然成分的皮膚保健補充劑；而年齡較大的寵物，則建議多注重日常關節護理，減少老化影響。

「我愛毛孩從心開始」動保市集展現了臺南市在動物保護與農村文化上的創新與進步。永鴻生技也繼日前認養台北市美堤寵物公園後，再次攜可沛寵藥積極參與動保活動，宣示與飼主共同守護毛孩的健康與幸福。