黎智英案開庭　認替蔡英文介紹美國前防長、陸軍副參謀

▲《壹傳媒》創辦人黎智英。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《壹傳媒》創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案20日續審，根據港媒報導，黎智英在庭上坦承，他多次約見蔡英文，得知蔡英文想了解川普的對台態度後，替蔡英文介紹了前美國陸軍副參謀長基恩（Jack Keane），還有前美國國防部副部長伍夫維茲（Paul Wolfowitz）。

黎智英在法庭上提到，自己因為擔心被封殺，於是在1989年出售由他創辦的佐丹奴，成立《壹週刊》及《蘋果日報》。

黎智英不覺得自己是政治人物，也不認同港獨、台獨，認為不可能實現，是「瘋狂的想法」，所以一直禁止《蘋果日報》提及港獨與台獨。黎智英也否認在2014年「佔中」運動之後密集報導社運新聞，是由於2014年後社運活躍，自然會有較多報導。

▼前總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



黎智英說，他從沒見過美國總統川普，也沒跟川普有過溝通，不管是直接還是間接。

黎智英也坦承，他早在蔡英文成為總統之前，就透過台灣的政治評論人江春男，約見蔡英文數次，討論台灣以及美國的政策。

黎智英說，他在得知蔡英文想了解川普政府的對台態度後，便向蔡英文介紹了前美國陸軍副參謀長基恩（Jack Keane），還有前美國國防部副部長伍夫維茲（Paul Wolfowitz）。

▼前總統蔡英文曾頒授「大綬景星勳章」給伍夫維茲。（圖／總統府）

