　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文20日出訪加拿大！　將發表專題演說

▲▼前總統蔡英文結束歐洲訪問，於20日清晨返抵國門。（圖／外交部提供）

▲前總統蔡英文。（資料照／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

應「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請，前總統蔡英文20日將啟程前往加拿大，出席在加國東岸的哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將於論壇中發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念，而台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定繁榮貢獻力量。

蔡英文辦公室表示，本次訂於11月22日至24日舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，今年的年度大會主題為「New Eras Arrive」，這項論壇每年均聚集了數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要參與，目的在推動民主國家間更緊密的戰略合作，以共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，正如蔡總統2021年獲頒「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）時表示，「民主自由，就是臺灣立足世界的最好獎章」，也更證明台灣是有能力貢獻全世界的良善力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市變態警偷拍3女　被抓包是累犯免職送辦
快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震
12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」卻僅拿第9名！資深球迷曝關
中華投手群「有心想拚」　王建民談國際賽：需要馬上止血
幫中職球迷增飛日航班　蔡其昌認了有難度
快訊／88萬人注意！00940換股增刪15檔
快訊／郭哲敏改1億交保！錢帥君火速籌錢　新北檢：研擬是否抗告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／修《選罷法》提高罷免門檻　國民黨在「鞭屍」韓國瑜？

12強賽中華隊進前三就有國光獎金　蔣萬安喊：北市選手再加碼10%

潘孟安明拜會民眾黨團　黃國昌：盼別阻擋被提名人回答問卷

民眾黨黨代表選舉12／7登場　「報名突破260人」比上屆還多

快訊／蔡英文20日出訪加拿大！　將發表專題演說

蔡壁如憂社會瀰漫「民眾黨廟小妖風多」氛圍　林富男：謠言止於智者

還能再請？柯文哲被請假到明年228　民眾黨：黨章沒限制期限

柯文哲「被請假3個月」黨主席職務　民眾黨：會請律師轉交決議

北港路徵收案邊緣嘉義市？　內政部：依法為嘉義縣市聯審

低頭了！提案刪「吳斯懷條款」被罵翻　翁曉玲今踩煞車

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

日韓大戰應援現場超熱血　韓球迷當主場大合唱嗨翻

分析／修《選罷法》提高罷免門檻　國民黨在「鞭屍」韓國瑜？

12強賽中華隊進前三就有國光獎金　蔣萬安喊：北市選手再加碼10%

潘孟安明拜會民眾黨團　黃國昌：盼別阻擋被提名人回答問卷

民眾黨黨代表選舉12／7登場　「報名突破260人」比上屆還多

快訊／蔡英文20日出訪加拿大！　將發表專題演說

蔡壁如憂社會瀰漫「民眾黨廟小妖風多」氛圍　林富男：謠言止於智者

還能再請？柯文哲被請假到明年228　民眾黨：黨章沒限制期限

柯文哲「被請假3個月」黨主席職務　民眾黨：會請律師轉交決議

北港路徵收案邊緣嘉義市？　內政部：依法為嘉義縣市聯審

低頭了！提案刪「吳斯懷條款」被罵翻　翁曉玲今踩煞車

妹子求找「台北爽缺工作」　過來人曝月薪3萬職缺：1天只做10分鐘

台灣虎航發放3個月績效獎金　再發2萬元激勵金

減重也要顧肌肉！除了「高蛋白飲食」改變習慣也能延緩肌肉流失

看情蒐單「訂飲料」哽圖瘋傳　彭政閔：網友好有才！

外觀3徵兆＝膽固醇過高！醫警告：不理會恐心肌梗塞

北市又爆變態警！派出所偷拍3女警如廁　被抓包是累犯免職送辦

第40屆ABA大會開幕　逾20國金融領袖在台研商「邁向永續的未來」

上千頭「海豹屍體」沖上岸！　距聯合國氣候變遷大會僅幾英里

快訊／18:05高雄桃源區規模3.8地震　6縣市有感「最大震度3級」

才喊「讓美國再次健康」！　川普、小甘迺迪飛機上大啖麥當勞

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

政治熱門新聞

快訊／民眾黨一致通過！　延長柯文哲請假到明年2／28

提刪吳斯懷條款被罵翻　翁曉玲今踩煞車

台灣民意基金會民調／憲法法庭權威遇挑戰？　國改釋憲4成3不接受

國民黨前議員辭世！享壽80歲

台灣向美方查證　習近平、拜登公開或私下會晤都未提「賴清德」

擬延長柯假單　民眾黨今開中委會

轟民眾黨自家事都管不好　吳靜怡：這些人哪都不能去才巴著柯文哲

遭抗議修憲訴法　翁曉玲再戰上百名律師

揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

習近平首次點名賴清德？　國安局：不排除是認知作戰操作

遭告發違反國安法　翁曉玲怒：基進黨違憲

台灣基進民調結果熱議！陳其邁喊話5位「準接棒人」

盼賴派韓國瑜赴美賀川普　藍委：一石三鳥

台灣對美軍購破7000億？　國防部：是執行24年軍購＋商購總額

更多熱門

相關新聞

蔡英文擬訪加拿大　王毅喊話加國：一中原則不容挑戰

蔡英文擬訪加拿大　王毅喊話加國：一中原則不容挑戰

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，大陸外交部長王毅15日在利馬會見加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）。王毅向趙美蘭喊話稱，「台灣問題」事關中國主權和領土完整，一個中國原則不容挑戰，希望加方切實恪守。趙美蘭則說，加拿大會堅持一個中國政策。

路透：蔡英文下周訪加拿大　陸外交部回應

路透：蔡英文下周訪加拿大　陸外交部回應

財劃法若真走到火車對撞　將是行政院的災難

財劃法若真走到火車對撞　將是行政院的災難

秀葛斯齊「我瞎掰」對話截圖！　王定宇酸：我不知道是否為真

秀葛斯齊「我瞎掰」對話截圖！　王定宇酸：我不知道是否為真

快訊／葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」　王定宇酸最弱狗仔：上法院釐清

快訊／葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」　王定宇酸最弱狗仔：上法院釐清

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

中華隊戰古巴搬風　林家正改一壘

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面