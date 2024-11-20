高鐵App即起可調整字體放大　語音訂票增行動支付

▲高鐵T-EX App新增字體放大功能。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

不用怕手機字體太小，台灣高鐵即日起推出新訂票服務，手機透過「T-EX行動購票」App文字訂票，即起App文字可調整放大，另智慧語音訂票也新增行動支付功能。

高鐵「T-EX行動購票」App自2011年推出至今，下載量超過1550萬次，2024年持手機票證進站搭乘的旅客逾2000萬人次，高鐵也推出更友善訂票服務。

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台灣高鐵公司表示，為持續優化升級「T-EX行動購票」App，即日起新增字體大小切換功能，可依自身需求將畫面切換為容易閱讀的字體大小；同時，App內建的智慧語音訂票服務亦可支援直接透過Apple Pay或Google Pay行動支付完成付款，提醒更新「T-EX行動購票」App至6.90以上版本，即可使用新服務。

▲高鐵T-EX App智慧語音訂票新增行動支付功能。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司說明，「T-EX行動購票」的智慧語音訂票功能，讓旅客可以直接使用語音或輸入文字提出訂票需求，為不便使用手動輸入、視覺障礙者或慣用交談式服務的旅客，提供更貼心訂票方式。凡更新至6.90以上版本的App，以智慧語音服務完成訂票後，就可直接選擇以Apple Pay或Google Pay完成付款。

此外，高鐵定期票和回數票續購也不需回到車站售票窗口排隊購買，高鐵公司表示，另有一款提供會員服務及乘車資訊查詢的「台灣高鐵App」，可供旅客直接在線上續購定期票及回數票。

高鐵說明，旅客首次購買定期和回數票後即取得實體票卡，後續只要透過「台灣高鐵App」登錄票卡資訊，即可線上續購，於下次乘車前，持卡至車站閘門附近的「搭乘資訊查詢機」進行「靠卡」，將購買的定期和回數票下載至卡片中，即可進站搭車。