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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高鐵男毆女乘客「亮刀插椅背」遭聲押　法院裁定2.9萬元交保

▲▼高鐵男被上銬移送 。（圖／民眾提供） 

▲陳男盤坐車廂出入口，卻不滿「被跨過會衰」，毆打經過的女乘客。（圖／民眾提供）

文／中央社

陳姓男子日前涉嫌在高鐵車廂毆打女乘客還持刀刺餐桌，台北地檢署18日以陳男涉犯恐嚇公眾等罪，向法院聲請羈押，台北地方法院晚間裁定新台幣2萬9000元交保，並限制住居。

檢警調查，被害女乘客16日上午於高鐵苗栗站搭乘814次列車，進入車廂時發現陳男盤坐在車廂出入口，因動線受影響而自行跨越；陳男隨即口頭表達不滿，女乘客則進入第10車廂入座，並未通報相關人員。男子事後毆打女乘客。

當列車駛至板橋站停靠後再啟動之際，陳男又上前找被害女乘客理論，熱心民眾見男子情緒激動，還協助勸離至其他位置坐下，不料陳男竟從後背包取出1把長刀，隨即大力刺入餐桌，幸未造成其他旅客傷亡。

▲▼高鐵車廂驚傳持刀揮砍，揮刀畫面曝光。（圖／翻攝自threads／lpy____827、gavinsung_）

▲陳男拿刀插入椅背。（圖／翻攝自threads／lpy____827、gavinsung_）

案發後，有民眾按下緊急對講機，列車長與服勤員接獲通報趕至現場，同時通報高鐵行控中心請求鐵警到場。鐵路警察局台北分駐所立即派員趕赴高鐵車站，但陳男在高鐵列車抵達台北站後，隨即從第10車廂後車門下車逃逸。

警方調閱監視器影像追查，發現陳男逃逸後還變裝和不斷製造斷點，最後逃到南投縣住處。警方昨天下午4時在南投將陳男拘提到案，陳男對於案發原因並未多說，只表示帶刀是為了防身。警方18日中午依刑法恐嚇公眾罪移送北檢偵辦。

承辦檢察官訊問後，認為陳男涉犯恐嚇公眾、恐嚇、傷害等罪犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據之虞等羈押事由，向法院聲請羈押。

 
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