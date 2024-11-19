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高鐵恐怖男道歉了！搧女客耳光+刀插椅背　認了「會帶衰」失控

▲▼高鐵男被上銬移送 。（圖／民眾提供）

▲搭高鐵亮刀刺穿椅背示威的陳姓男子（左2），到案被上銬移送 。（圖／民眾提供）

記者黃哲民／台北報導

南投1名陳姓男子本月（11月）16日於高鐵列車上盤坐走道影響通行，不滿1位女乘客從他身上跨過、疑自認會因此被「帶衰」，涉持1把30公分尖刀插進椅背示威，造成車內一陣騷動恐慌，陳男在台北車站下車變裝逃回南投，經台北地檢署指揮鐵路警察循線拘提到案，昨（18日）複訊後被聲請羈押，台北地院認定陳男非涉犯重罪，且無滅證或逃亡國外之虞，今晨裁定陳男交保2萬9000元，並限制住居於南投住處。

北院裁定理由指出，陳男所涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾、同法第305條恐嚇危害安全等罪嫌，均為最重本刑2年以下徒刑之罪，依《刑事訴訟法》第101條之2後段規定，非有不能具保、責付或限制住居之情形，不得羈押。

至於陳男雖疑似有湮滅證據舉止，但本案已有被害人供述、證人供述、監視器畫面截圖、扣案刀械等證據附卷可稽，故本案因陳男湮滅證據而使案情陷於晦暗不明的可能性不高。

▲▼高鐵車廂驚傳持刀揮砍，揮刀畫面曝光。（圖／翻攝自threads／lpy____827、gavinsung_）

▲陳男在高鐵車廂內亮刀揮舞、刺穿椅背等舉動，被同車旅客用錄影存證。（圖／翻攝自threads／lpy____827、gavinsung_）

此外，陳男於犯案後於現居地附近的南投縣境內被拘提到案，堪認陳男尚無出境出海等長期逃避舉動，而得以限制住居或具保等其他侵害較小手段替代羈押，以確保被告到案。

法官認為檢察官聲押理由，未提及陳男是否有事實足認有反覆實行傷害罪、恐嚇危害安全罪之虞，經權衡比例原則後，陳男本件尚無羈押必要，因此依《刑事訴訟法》第101條之2規定，裁定陳男交保新臺幣2萬9000元，並限制住居於南投縣住處。

北檢回應尊重法院裁定、不提抗告，會盡快偵辦陳男所涉刑責。

▲▼ 高鐵刀客南投落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高鐵刀客陳男（左2）逃回南投，仍被檢警循線查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

本案源於53歲的陳男在16日上午，買自由座車票搭乘高鐵814次列車從台中北上，因座位客滿，陳男直接坐在車廂出入口的地板上，1位劉姓女子當天上午10點多在苗栗站上車，請陳男別擋住走道未果，伸腳直接跨過陳男上方。

陳男疑因不爽被女人從身上跨過會帶衰，與劉女爭吵並打劉女耳光，其他乘客勸架時，陳男怒摔隨身包包、露出袋內1把長約30公分的尖刀，陳男乾脆撿起刀子插進椅背、刺穿附掛在椅背的活動餐桌，列車抵達北車後，陳男趁亂逃離，一路變裝逃回南投。

鐵路警察報請台北地檢署指揮偵辦，過濾沿途監視畫面，隔天（17日）下午在南投拘提陳男到案，18日移送北檢複訊後，檢方依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全、傷害等罪嫌、犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞等事由，向北院聲押陳男。陳男到案辯稱帶刀防身、事發後沒故意逃走，也沒想影響高鐵，對於自己造成大眾恐慌，他很抱歉。

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