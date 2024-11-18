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高鐵台南站將建空橋接三井outlet　市議員質疑交通部圖利

▲台南高鐵站區將興建人行空橋連接三井outlet，市議員蔡育輝認為既然要做人行空橋，為何不延伸到歸仁會展中心，質疑交通部是否有圖利三井outlet之嫌。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南高鐵站區將興建人行空橋連接三井outlet，市議員蔡育輝質疑交通部是否有圖利之嫌。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南高鐵站區將興建人行空橋連接三井outlet，市議員蔡育輝18日在審查市府墊付案時質詢指出，這項規劃案由交通部鐵道局全額補助，空橋總長度為143公尺，其中23公尺在三井段，既然要做人行空橋，為何不延伸到歸仁會展中心？只想到連接三井outlet？交通部是否有圖利三井outlet之嫌？

蔡育輝指出，台南高鐵站區人行空橋連接三井outlet，根據人行空橋橫斷面高程示意圖，符合高鐵土管要求，建築物間得設置公眾使用的人行道地下道及架空走到，所以高鐵台南站區人行空橋將跨越台39線，也就是歸仁大橋的台鐵段。

蔡育輝說，工務局說為爭取時效，中央請台南市政府先行墊付，由於這條空橋總長度為143公尺，其中總經費1億2千3百多萬元，要用來興建台鐵段人行空橋，長度110公尺，另外還有23公尺在三井段，外界就質疑，是否會公費私用？

工務局長陳世仁答詢說，台鐵段的經費由中央補助，三井段天橋經費由三井outlet自付。

蔡育輝說，三井段天橋長度為23公尺，經費2500萬元，若要同意這筆台鐵段天橋1億2千3百多萬元的墊付款，一定要清楚附加2500萬元三井段空橋經費，全數由三井outle提出配合款承諾書方可動支。否則，若三井outlet不願支付這筆費用，誰負責？

另外，蔡育輝質疑，為何急著做台南高鐵站區將興建人行空橋連接三井outlet，光是台鐵這一段人行空橋，其實是為了10年之後完工的捷運所建，中央決定要先規劃興建台南高行空橋，既然其中23公尺能連接三井段，三井outlet是私人企業，若人行空橋能延伸到歸仁會展中心，不是更有意義！交通部建人行空橋只想到三井outlet，卻完全置歸仁會展中心於不顧，是否有圖利之嫌？

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