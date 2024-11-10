短髮女賣二手衣！賣場實穿照「驚人姿勢」眾人看呆了：這麼拼

▲商品照令眾網友傻眼。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人超愛網購，即使沒有迫切想買什麼，可能也會經常開APP滑滑。就有網友逛到一個賣場，看到商品照片傻眼了，因為照片中的女子穿著商品，對著鏡頭做出露下體、火車便當等動作，讓原PO笑呼，「為什麼有想購買的衝動？」其他人看了也哭笑不得，「什麼叫行銷，她玩透了。」

有網友在●【爆廢公社】●貼出拍賣APP的截圖，女子的賣場多是二手服飾，商品照是自拍實穿照，但令人傻眼的不是商品本身，而是她如何展示服裝。

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像是她要賣透膚飄逸上衣，就全裸穿上衣服對鏡自拍；賣背心時則是下腰對著鏡子露出下體；賣高跟鞋就找來一名男子，做出「火車便當」的姿勢。另外，女子的賣場有5星好評，有817位粉絲關注中。

原PO不禁笑呼，「為什麼有想購買的衝動？不管這人嗑了什麼都給我來一點。」截圖瞬間引發熱論，「小孩愛穿，已購買」、「他粉絲比我賣場還多」、「都犧牲色相了，別光看不買」、「粉絲瞬間暴增，我也去追蹤了」、「現在賣家都這麼拼歐」、「她這樣賣很久了欸」、「原來，不是我賣東西不好，是沒創新跟性價比。」

值得注意的是，本尊意外現身留言，「謝謝大家的指教，我是賣家，生日快到了，有人想請我喝咖啡嗎？一定盛裝出席。」被網友誇正，她則回了比讚的emoji說，「你有眼光」。