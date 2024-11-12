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客人點鹹粥「備註不加配料」　店家照做卻吞1星！一看原因傻眼了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社） 

▲客人給1星評價。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「這配料到底是要不要加？」一名網友發文表示，他們有個客人點外送時，備註鹹粥不要加配料，然而，店家後來卻被迫吞了1星評價，而原因正是「圖片上的配料都沒有」，讓他實在不解，「所以這配料是到底要不要加？」貼文曝光後，掀起討論。

該網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼，「郎客（客人）啊～所以這配料是到底要不要加？」從圖片可見，客人點了一碗小的薏仁鹹粥，鹹粥配料部分，要求「都不加，要清的」。然而店家照做之後，卻收到1星評價，上頭寫著「小小一碗要65塊，圖片上的配料都沒有，像點了一碗白粥，而且不好吃」。

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對此，原PO也無奈表示，他們有在外送平台上寫清楚容量、價格，如果客人點了，應該就是同意讓平台多收錢，也圖個方便，而配料部分，「餐點又選配料都不要，現在又說我們沒放配料」，餐飲業真的越來越難做了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「客人真難伺候」、「要『清的』，又抱怨沒有配料，是有健忘症是不是」、「這種很多啦！還有自己點微辣然後嫌不夠辣的」、「那個是奧客無誤」、「為了寫負評用盡心思」、「我要鹹粥不要鹹」。但也有網友猜測，「應該是指不要蔥、芹菜、香菜的之類的吧」。

還有網友拋問，「這確定是同一個人？」店家則透過粉專回應，「我們確定是同個人，是因為當天出餐到收到評價為止，只有這位小姐單點薏仁粥」，且評價附上的照片也確實是薏仁粥，「所以沒有出錯單或外送給錯的狀況。另外照片提供的紙碗花色也是當天才開始用的」。

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