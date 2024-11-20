遭綠轟背叛台灣人　馬辦：把台灣帶向戰爭才是出賣台灣的人

▲馬英九文教基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於馬英九基金會執行長蕭旭岑近日指稱，兩岸在政治上已無迴旋空間，民進黨質疑，中共一吹笛，馬、蕭就配合中共大外宣群魔亂舞，背叛台灣人民。蕭旭岑今（20日）回擊，把台灣帶向戰爭的人，才是真正出賣台灣的人，痛批總統賴清德的「新兩國論」違反中華民國憲法，應該在美國新總統川普上台前全面放棄與調整，否則就是對不起台灣人。

蕭旭岑說，自己與馬英九堅持說真話，堅持遵守中華民國憲法，正視憲法的「統一」前言與「一國兩區」設計，才能面對兩岸危殆的局勢，但綠色政客卻指責遵守中華民國憲法的人是「出賣台灣」，這是「做賊喊捉賊」，真正出賣台灣，背叛台灣人民的人，就是這群企圖把台灣帶向戰爭邊緣，謀取選票與鈔票利益的惡質政客。

蕭旭岑指出，自己與馬英九都堅守台灣人利益，阻止賴清德與民進黨把台灣帶向戰爭邊緣，民進黨政客與綠色側翼違反中華民國憲法，無視「兩岸同屬一個中國，分為台灣與大陸地區」的條文，動輒把遵守中華民國憲法的人都扣上「中共同路人」的帽子，企圖把台灣「烏克蘭化」，讓台灣的年輕人上戰場，才是真正背叛台灣人民的行徑。

蕭旭岑批，美國新總統川普的「保護費」、「台灣太遠」、「台灣是筆尖」等說法，讓賴清德與民進黨一直欺騙國人的「美國一定會來」牌，開始失去作用，賴清德應該誠實告訴國人，如果台海有衝突，美國不來，我們可以保障台灣百姓的安全嗎？如果無法保證，賴清德應該「華麗轉身」，揚棄「新兩國論」，遵守中華民國憲法，台海還會真正和平，也才能確保台灣人利益。

蕭旭岑指出，賴清德日前被中國國家主席習近平「點名」後，國安團隊一片慌亂，荒腔走板，表現得完全不像樣，國安局長居然還把中國外交部新聞稿與中共官媒都當成「認知作戰」，這是在欺騙國人，掩蓋台灣已經很危險的事實，馬英九為台灣提出建言與解方，卻被當成「說出國王沒有穿衣服的小孩」。

蕭旭岑批評，民進黨中國部居然有臉指責他分析賴清德被點名後，「兩岸在政治上已無迴旋空間」是「配合中共論述」，完全無視於多數兩岸專家都如此解讀，更是台灣民眾應該知道的，但民進黨急著「抹紅」，來掩飾不希望台灣人知道的真相，這是最可惡的地方。

蕭旭岑質疑，為何賴清德與綠色政客這麼在意有沒有被習近平點名，還拼命澄清「沒有被點名」？依照賴清德與綠色政客這麼喜歡玩「抗中」牌，被點名不是能「提高國際能見度」嗎？還是賴清德與民進黨立委沈伯洋一樣，被點名台獨份子就急著否認，可見「抗中」是假的，選票與鈔票才是真的。