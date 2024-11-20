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快訊／SpaceX星艦第6次試飛！　川普到場同框馬斯克

▲SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透，下同）

▲SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透，下同）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克旗下公司SpaceX於美東時間19日（台灣時間20日清晨）準備第六次點火試射，美國總統當選人川普特地搭乘私人飛機前往德州，與最近非常親密的馬斯克同框，觀看試射程序。

▲▼SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透）

▲▼SpaceX第6次點火試射，川普特地到場與馬斯克同框觀摩。（圖／路透）

由SpaceX設計、約400英尺（122公尺）高的火箭系統，於德州波卡契卡（Boca Chica）的火箭開發基地成功升空。該火箭系統旨在實現將太空人送上月球並搭載人類前往火星為目標，於當地時間下午4時（台北時間11月20日清晨6時）點火升空。

▲SpaceX第6次試射成功。（圖／路透社）

▲SpaceX第6次試射成功。（圖／路透社）

該火箭系統分為兩部分，第一級火箭名為「超重型火箭」（Super Heavy），第二級為搭載船艙的「星艦」（Starship）。按照計畫，超重型火箭在完成助推任務後，由發射塔上的巨型機械臂接住並回收；而星艦將繞行地球，並在約90分鐘後於印度洋日間時間點濺落（splashdown）。

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