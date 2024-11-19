久坐害命！研究：下班拼命運動也沒用　注意別坐超過「這時間」

▲最新研究顯示，下班後運動也難抵消久坐帶來的心血管疾病風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國最新研究表明，即便人們在下班後規律運動，但長時間坐在辦公桌前仍會顯著增加心臟病、中風和心臟衰竭等心血管疾病的風險，因此專家建議人們應將每日的久坐時間控制在10.6小時內，並進行更多運動來保護健康。

據CNN報導，《美國心臟病學會期刊》一項新研究指出，研究人員對近9萬名參與者的活動時長、久坐時間，以及後期患有心血管疾病的情況進行對比後，發現久坐時間越長，心血管疾病風險越高。

研究第一作者、波士頓布里格姆婦女醫院心臟病學研究院阿朱佛（Ezim Ajufo）指出，無論人們是否會在空餘時間運動，久坐依舊對人體帶來了嚴重傷害。這是因為長時間久坐會減少肌肉運動，導致能幫助調節血糖和脂肪水平的肌肉，在缺乏運動刺激的情況下，無法有效分解體內的糖和脂肪，引發健康風險。

阿朱佛建議，人們應將每日久坐時間控制在10.6小時以內，以免增加患上心血管疾病的風險。哥倫比亞大學醫學中心副教授迪亞茲（Keith Diaz）雖然未參與上述久坐研究，但他也對相關研究結果表示認同，並建議經常待在辦公室的人士可考慮在日常工作中增加更多動態休息時間，例如每30分鐘至1小時站起來活動幾分鐘，或在完成一項工作後短暫走動。

此外，迪亞茲指出，雖然目前十分流行的站立式辦公桌可能對久坐帶來的危害有幫助，但單純站著並不如動態運動有效，建議人們可採用其他方式辦公，包括使用跑步機辦公桌，或將小型會議移至散步時進行。雖然研究指出，單靠晚間劇烈運動不足以完全抵消久坐的負面影響，但規律的運動仍對整體健康有益。