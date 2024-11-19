　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

久坐害命！研究：下班拼命運動也沒用　注意別坐超過「這時間」

▲▼久坐,辦公桌,辦公室炎熱。（圖／達志影像／美聯社）

▲最新研究顯示，下班後運動也難抵消久坐帶來的心血管疾病風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國最新研究表明，即便人們在下班後規律運動，但長時間坐在辦公桌前仍會顯著增加心臟病、中風和心臟衰竭等心血管疾病的風險，因此專家建議人們應將每日的久坐時間控制在10.6小時內，並進行更多運動來保護健康。

據CNN報導，《美國心臟病學會期刊》一項新研究指出，研究人員對近9萬名參與者的活動時長、久坐時間，以及後期患有心血管疾病的情況進行對比後，發現久坐時間越長，心血管疾病風險越高。

研究第一作者、波士頓布里格姆婦女醫院心臟病學研究院阿朱佛（Ezim Ajufo）指出，無論人們是否會在空餘時間運動，久坐依舊對人體帶來了嚴重傷害。這是因為長時間久坐會減少肌肉運動，導致能幫助調節血糖和脂肪水平的肌肉，在缺乏運動刺激的情況下，無法有效分解體內的糖和脂肪，引發健康風險。

阿朱佛建議，人們應將每日久坐時間控制在10.6小時以內，以免增加患上心血管疾病的風險。哥倫比亞大學醫學中心副教授迪亞茲（Keith Diaz）雖然未參與上述久坐研究，但他也對相關研究結果表示認同，並建議經常待在辦公室的人士可考慮在日常工作中增加更多動態休息時間，例如每30分鐘至1小時站起來活動幾分鐘，或在完成一項工作後短暫走動。

此外，迪亞茲指出，雖然目前十分流行的站立式辦公桌可能對久坐帶來的危害有幫助，但單純站著並不如動態運動有效，建議人們可採用其他方式辦公，包括使用跑步機辦公桌，或將小型會議移至散步時進行。雖然研究指出，單靠晚間劇烈運動不足以完全抵消久坐的負面影響，但規律的運動仍對整體健康有益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
趙少康摔倒深夜送進加護！振興醫院院長嚇壞曝病況
快訊／下班注意！國1南下4車連環撞塞成停車場
無良進口商曝！5.7噸蘇丹紅薑黃粉賣8縣市
韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束
快訊／21歲女撞爛試乘車　總代理：保險處理
加LINE群上當　北市女遭騙5000萬
日本隊24連勝「上一次輸是2019年」　超狂戰績曝
「巨無霸國旗」驚現大巨蛋！　這一幕萬人爆鼻酸：超感動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為原子小金剛主題曲作詞　日本詩人谷川俊太郎過世

砍斷無名指取鑽戒！蛇蠍女綁架富女友　殘殺後拋屍棕櫚園

「先有雞還是先有蛋？」　科學家聲稱有答案了

認了！中國軍方坦承「侵犯日本領空」：技術性失誤

普丁降低「動用核武」門檻！　回應美國鬆綁烏克蘭武器限制

兄弟情誼危險了！法新社：川普與馬斯克面臨6大潛在裂痕

日本研究：新冠新變異株XEC更易傳染！籲戴上口罩

久坐害命！研究：下班拼命運動也沒用　注意別坐超過「這時間」

妻閨蜜歸Me！噁男赴友喬遷宴「脫衣偷摸性侵」　老公換妻暗室爽摸奶

巴基斯坦西北武裝分子襲擊　8士兵死亡7警被綁

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

為原子小金剛主題曲作詞　日本詩人谷川俊太郎過世

砍斷無名指取鑽戒！蛇蠍女綁架富女友　殘殺後拋屍棕櫚園

「先有雞還是先有蛋？」　科學家聲稱有答案了

認了！中國軍方坦承「侵犯日本領空」：技術性失誤

普丁降低「動用核武」門檻！　回應美國鬆綁烏克蘭武器限制

兄弟情誼危險了！法新社：川普與馬斯克面臨6大潛在裂痕

日本研究：新冠新變異株XEC更易傳染！籲戴上口罩

久坐害命！研究：下班拼命運動也沒用　注意別坐超過「這時間」

妻閨蜜歸Me！噁男赴友喬遷宴「脫衣偷摸性侵」　老公換妻暗室爽摸奶

巴基斯坦西北武裝分子襲擊　8士兵死亡7警被綁

為原子小金剛主題曲作詞　日本詩人谷川俊太郎過世

2030年全台住宅存量破1000萬宅！　國土署回應

公務員輕生案　張雅琳怒轟勞動部「假打卡、真加班」帶頭違法

打給愛你們的球迷看！ 辜仲諒豪擲千萬獎金 球員教練後勤皆有份

斥資5.9億！土城社宅117年完工　藍線捷運8分鐘供88戶

砍斷無名指取鑽戒！蛇蠍女綁架富女友　殘殺後拋屍棕櫚園

秋冬補氣正好！盤點紅棗「6大益處」　提醒「3類人」不適合補

趙少康摔倒「肝臟出血」深夜送進加護！魏崢嚇壞曝病況

快訊／下班注意！國1南彰化段塞成停車場　4車連環撞釀1傷

台中騎士碰撞下客公車...又撞上路過公車　腰部受傷送醫

「雙馬尾隨風飄」貴賓狗轉頭直盯 後方騎士嚇到笑慘：以為是小孩

國際熱門新聞

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

日本隊總教練喊話台灣：冠軍賽再對決

知名廉航申請破產！股票變壁紙

3常見保健食品超NG　藥劑師絕不吃

祖母遺留5元紙鈔　收藏家出價1280萬收購

2025全球最安全國家揭曉！

北韓居民怒批金與正「懂個屁」　隔天被消失

工人放老鼠藥滅鼠　「4家人開冷氣睡覺」2孩死亡

男找獅子玩自拍　慘被死死狠咬

少年借高利貸請女友吃魚　債務滾成2萬還不完

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

每天看200部A片！男大生1原因致「性成癮」

24歲單親媽把2幼兒塞烤箱「活活燒死」

美股等「輝達財報」小跌　台積電ADR逆勢收紅

更多熱門

相關新聞

緊黏馬斯克！　川普擬參加SpaceX火箭試射

緊黏馬斯克！　川普擬參加SpaceX火箭試射

美國當選總統川普19日可能現身德州，參加SpaceX的火箭試射活動。此舉不僅表明了他對太空探索領域的支持，也顯示他與SpaceX創始人馬斯克的深厚友誼。

中美代表聯合國激辯！　耿爽皺眉推麥克風「二次回擊」美代表

中美代表聯合國激辯！　耿爽皺眉推麥克風「二次回擊」美代表

台灣成美國第5大留學生來源地　比去年成長6.1%

台灣成美國第5大留學生來源地　比去年成長6.1%

馬斯克「為這事」槓上川普高級顧問

馬斯克「為這事」槓上川普高級顧問

女曾向警方報案　2周後被發現「屍體塞冰箱」

女曾向警方報案　2周後被發現「屍體塞冰箱」

關鍵字：

美國北美要聞久坐心臟病心血管疾病運動Ezim Ajufo

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面