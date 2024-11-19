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新北創建網頁線上遊戲　傳達水保知識寓教於樂

▲新北創建網頁線上遊戲 傳達水保知識寓教於樂。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局長諶錫輝帶領250名師生在遊戲競賽過程中，學習水土保持知識。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣水土保持觀念，新北市政府農業局特於今（19日）在板橋區沙崙國民小學舉辦「收集吧！松果兒農村水保任務」農村水保線上遊戲競賽，由農業局長諶錫輝帶領250名師生在遊戲競賽過程中，學習水土保持知識並了解水土保持對農村發展的重要性。

新北市農業局為翻轉生硬難懂的水保知識，近年來持續透過多元及創意方式，向民眾宣導水土保持的重要性，今年更是創建2D橫向卷軸水保網頁遊戲，跳脫傳統的教育模式，以寓教於樂的方式，翻轉生硬難懂的水保知識，讓水保教育不受區域、時間限制。

▲新北創建網頁線上遊戲 傳達水保知識寓教於樂。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局與今年獲得農業部農村發展及水土保持署認證為水土保持酷學校之沙崙國民小學合作，辦理農村水保線上遊戲競賽。

農業局表示，遊戲以新北金牌農村平溪紫東社區為背景，遊戲中的主人翁「松果兒」為了將平溪紫東社區的農特產帶回去給奶奶，踏上水土保持冒險之旅，遊戲玩家需要在遊戲中學習到農藥及垃圾廢棄物會破壞農業生產，而濫墾濫伐的怪手會破壞水土保持，幫助「松果兒」收集路上的紅淡比蜜、鵝掌柴、常春藤和艷紅鹿子百合等平溪紫東社區之農特產及植物。

新北市農業局19日與今年獲得農業部農村發展及水土保持署認證為水土保持酷學校之沙崙國民小學合作，辦理農村水保線上遊戲競賽，競賽表現傑出的前八名學生將由農業局長諶錫輝頒發禮券鼓勵，有效提升學生學習水土保持相關知識的動機。

▲新北創建網頁線上遊戲 傳達水保知識寓教於樂。（圖／新北市農業局提供）

▲學生參加農村水保線上遊戲競賽相當緊張。

沙崙國小校長徐福海表示，學校能成為第九屆水土保持酷學校種子學校，透過此次「收集吧！松果兒農村水保任務」線上競賽與新北市農業局合作，推動農村、水保、環境教育等，讓學生能在多元且創新的學習中成長，同時也為社區注入更多正向能量，為孩子們創造更多具教育意義的學習平台。

農業局長諶錫輝表示，歡迎家長帶小孩在家裡一起登入「收集吧！松果兒農村水保任務」，讓「松果兒」以深入淺出的方式說明水土保持的重要性，未來也將持續秉持「農業健康市／式」的理念，建構農業及水保共好、安居樂業的永續環境，讓水土保持與市民更親近。

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