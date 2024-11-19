新創之星挑戰賽得獎者出爐　侯友宜：持續挹注資源新創產業

▲新北市府提供獲獎團隊進駐青創基地，享有不間斷的新創輔導資源。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」決賽暨頒獎典禮今（19日）盛大登場，新北市長侯友宜出席公布前3名得獎者及頒發得獎獎金，並承諾持續挹注資源支持新創產業，期勉更多新創產業在新北市落地生根。侯友宜強調，投資青年的創業，就是投資國家的未來，市府將持續透過協助創投媒合、輔導B2B及B2C商業模式及參與大型科技展等方式，讓青年在創業的過程中，能一直感受到新北市的支持及鼓勵。

侯友宜表示，近年微軟、Google及艾司摩爾等國際科技企業陸續進駐新北市，代表新北市具備無窮的創新潛力。同時，為成為新創產業落腳的首選，新北市挹注許多創業輔導資源，除已成立8個青創基地，每一年更直接輔導160個青年創業團隊，並透過連結基北北桃43所大專院校創新育成中心，間接支持逾千個創業團隊，成為全台支持青年創業數量最多的城市。

▲侯友宜出席「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」頒獎典禮。

青年局補充，今年首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」聚焦在「AI 人工智慧」與「綠能永續」兩大主題，共吸引來自全台74家新創團隊報名參賽，由上百位創業投資人與業界專家擔任評審及業師，進行創投一對一訪視輔導，最後共10組團隊入圍決賽。

青年局表示，本次獲勝團隊除可獲得獎金外，接下來將進行為期3個月的「創投一對一陪跑計畫」，由創投導師以第一線視角輔導團隊，推進新創企業發展，同時市府也加碼提供進駐「新北青創土城綠創基地」及「新北青創寶高數位基地」的機會，享有不間斷的新創輔導資源。

▲侯友宜表示，競賽獲獎團隊將獲為期3個月「創投一對一陪跑計畫」，有效推進新創企業發展。