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新北數位環境執法驚艷倫敦　劉和然領隊獲頒綠蘋果環境獎

▲新北數位環境執法驚艷倫敦。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環保稽查重案組獲英國「綠蘋果環境獎」金獎 ，劉和然副市長代表新北出席領獎。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

英國綠色組織（The Green Organisation）18日在倫敦肯辛頓宮舉行「綠蘋果環境獎」（Green Apple Environment Award）頒獎典禮，新北市環保局以創新思維、成功打造先進的數位環保勤指中心及高效環保執法體系，榮獲該獎項，並由劉和然副市長率領環保局團隊前往領獎。新北市環保局也受邀擔任「綠色世界大使」，並將於2025年春季在倫敦聖保羅大教堂參加授證典禮，表彰新北市在環境保護領域的卓越貢獻。

環保局指出，「綠蘋果環境獎」由英國綠色組織定期評選，旨在表彰全球在環境管理與創新方面表現突出的機構。此次獲獎的主題為「打造強大且高效的環境保護系統」（"Create a Powerful and Efficient Environmental Protection System”）。新北市環保局首創數位化指揮中心，將傳統的紙本作業轉型為電子數位作業，成功減少近千萬張用紙，並將節省下來的財政資源投入指揮中心的擴建，進一步引進智慧數據分析、縮時攝影、無人機巡查、GPS定位、大數據模擬分析等先進技術，顯著提升了環保稽查效率與靈活度。這些創新不僅使每宗案件的處理時間縮短超過三分之一，也直接減少了25%的公共投訴數量。

▲新北數位環境執法驚艷倫敦。（圖／新北市環保局提供）

▲新北環保局連續3年榮獲環境部金環獎肯定。

在環境執法方面，面對日益複雜的環境犯罪行為，新北市環保局不僅善用數位科技，還成立了「環境稽查重案組」，專門處理跨區域、跨領域的環保犯罪案件。該重案組集合市府各局處的行政調查資源和刑事偵查專業力量，自2019年10月成立至今已破獲391宗重大環境違法事件，恢復國土環境190件（包括排除118處國有地占用及72宗污染源移除），並成功追回不法利得超過4億3千萬元。重案組的卓越表現亦使新北市自2022年起連續3年獲得環境部頒發查緝環保犯罪「金環獎」的肯定。

值得一提的是，「環境稽查重案組」與「數位勤指中心」是劉和然副市長在擔任新北市環保局長期間，全力推動的兩大關鍵工作，且他目前也兼任「環境稽查重案組」召集人。此次獲獎，劉副市長特別親自帶領團隊前往倫敦領獎，他表示：「環境保護是公共安全的重要基石。新北市藉由數位化與科技升級，持續優化環境管理，並已顯著提升市民的生活品質。這次的獲獎不僅讓新北市的環保工作獲得國際認可，也充分展現了市府團隊在環保領域的創新與努力。」

劉副市長進一步強調，新北市將繼續推動環境保護領域的創新與精進，提升數位化管理與環境監測技術，並持續推動環保科技的應用，結合跨部門資源整合，為市民創造更永續、更宜居的生活環境。

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