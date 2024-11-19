才動完「開心」手術　趙少康爆「自己摔了一跤送進加護病房」

▲趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前中廣董事長趙少康日前驚傳，主動脈因為有擴大現象，造成瓣膜關不緊，做了「開心」手術，心臟更停止3個小時。今（19日）他又透露，上週自己摔了一跤，沒想到隔幾天腹痛嚴重，最後送醫發現，肝臟邊角破裂、內出血，甚至送進加護病房，直到今天才穩定下來。

趙少康於臉書表示，上週三自己在家摔一跤，週日上午突然腹痛嚴重，越來越沒精神，最後是救護車送去振興醫院的，這還是他這一輩子第一次上救護車。

趙少康指出，以前幫他開膽的蘇正熙教授晚上來看他，並做了超音波，發現肝臟邊角破裂、內出血，因為術後吃了抗凝血劑，蘇主任怕發生意外，深夜送進加護病房，治療以針劑為主，週一已大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來。

趙少康再指，照了電腦斷層後，找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血。

最後，趙少康總結，後來自己檢討事件發生原因，一是血壓太低時不可站立，二是術後他的動作要慢，偏偏自己什麼都要快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉「快」這個毛病，三是大手術後要充份休息，休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。