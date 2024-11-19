曝大學生沒人聽過林義雄　綠委齊聲呼籲國民黨別再阻撓不義遺址保存

▲立委范雲、張雅琳、吳沛憶、黃捷19日召開「國民黨別再掏空轉型正義，阻撓『不義遺址』立法保存」記者會。（圖／范雲辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

針對「不義遺址保存條例草案」，藍營主張，應將定義時間及範圍擴及至清代、日治殖民時期對原住民迫害。對此，民進黨立委范雲19日召開「國民黨別再掏空轉型正義，阻撓『不義遺址』立法保存」記者會，與立委張雅琳、吳沛憶、黃捷及九個民團共同控訴，國民黨企圖混淆清代和日治時期政府的錯誤，淡化國民政府的威權傷害。

范雲表示，近日，她到大學演講，現場一百多位學生，沒有人聽過林義雄，僅有三位聽過林宅血案，這顯示記憶正在流失，歷史場址有效保存是不遺忘過去威權國家不義行為的必要方式；若是場址消失，在世代更迭下，歷史與記憶就會快速被遺忘，呼籲國民黨別再阻撓不義遺址保存，以擴充定義，企圖淡化、掩蓋自己過去所犯下的傷害。

范雲提到，10月30日，她在教文委員會排審《不義遺址保存條例》時，國民黨一致主張要把認定「不義」的時期擴大到民國34年之前、甚至是清領時期、鄭成功時期。表面上，似乎是要容納更多的歷史正義事件，實際上，是在淡化國民黨威權統治的傷害，掏空轉型正義價值，幾無可行性。這是國民黨阻礙轉型正義的慣用手法，當年制定促轉條例時就已出現：名義上不反對，實則癱瘓議題。

范雲強調，轉型正義的核心就是正視過去威權時期政府侵害人權的行為。難道日本政府、清朝政府現在還在統治臺灣嗎？國民黨滿口「法案應該涵蓋更多的不義事件」，其實就是想藉著清朝和日本時期的錯誤，來掩蓋、迴避自己的過錯。

張雅琳強調，不義遺址承載了臺灣威權歷史和民主轉型的重量，除了保存活化外，更需要透過教育推廣，講民主自由的價值傳遞給下一代。她也呼籲國民黨，威權壓迫是不分族群的，根據研究，白色恐怖的受害者本省外省幾乎各半，並不會因為族群和黨籍倖免於難，請國民黨不要忘記自己祖先也可能受害的歷史。

吳沛憶提到，國民黨就是威權統治時期的始作俑者，最有責任面對歷史還原真相，最應該反省檢討的就是國民黨。但國民黨至今不肯面對。轉型正義是要誠心面對政府自身的過錯，而我們的國家在民主來臨前，就是國民黨的威權統治，讓台灣人民遭遇全面性的迫害。

吳沛憶說明，不義遺址保存條例，是要透過對空間的記憶，讓過去噤聲的、遺失的片段再現。因此推動不義遺址保存，對於撫平台灣社會的傷痕，凝聚國家共識都有非常重要的意義。保存不義遺址要與時間競賽，人會凋零、場域會崩壞。人權侵害的發生地，受害者及其家屬遺族的記憶，都不停流逝。因此政府要負起責任，為歷史留下記錄。

黃捷則指出，國民黨執意拓寬不義遺址保存條例的時間軸，就是在淡化威權政府製造出的傷痛。修法延宕的結果，就是文化部無法審定不義遺址，政府難以進行後續研究、調查與保存工作。黃捷呼籲：不義遺址的消失，就是再次重演國家的不義，國民黨不應重演歷史錯誤。