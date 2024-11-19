全代會「閉門會議」遭轟朱式一言堂　國民黨今急改「全程開放」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨24日即將舉行全代會，有別於過去開放媒體全程採訪的作法，這次「開會典禮」及「第一階段議程（報告討論議程）」卻不開放採訪，只開放媒體採訪「第二階段議程（黨慶活動）」，遭批「一言堂」。面對爭議連連，國民黨今（19日）下午緊急發出全新一份採訪通知，從上午八時至下午一時，議程改全程開放採訪。

國民黨將於24日在桃園市舉辦第21屆第四次全國代表大會，但有別於過去全代會開放媒體全程採訪的作法，上週發給媒體的採訪須知中明確告知「開會典禮」及「第一階段議程（報告討論議程）」不開放採訪，只開放媒體採訪「第二階段議程（黨慶活動）」。對於國民黨民主化以來第一次的全程閉門全代會，遭基層黨員嘲諷為「『朱式王朝』的一言堂」。

國民黨前副秘書長張雅屏也說，全代會出席人數這麼多，黨中央根本不可能控制一千多人秘而不宣，操作上很不合理。他質疑全代會採取閉門方式究竟有何必要性？黨中央應該對外有一個說法，否則實在難以理解。

面對黨內砲聲隆隆，國民黨今日下午緊急發出全新一份採訪通知，24號當天議程改為全程開放，上午八時至下午一時皆歡迎媒體採訪，同時也有直播，欲消弭基層黨員怒氣。