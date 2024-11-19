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國營企業聘中籍船員藏恐國安風險　郭智輝允：兩個月內研議逐步降低

▲▼民進黨立委洪申翰質詢。（圖／翻攝直播）

▲民進黨立委洪申翰質詢。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰19日率相關部會首長至立法院會報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。民進黨立委洪申翰針對國營事業中聘僱中國籍船員議題提出質詢，並要求行政院兩個月內研議逐步減少中國籍船員的規劃。對此，卓榮泰及經濟部長郭智輝回應，將立刻檢討。

洪申翰日前質詢國安局指出，國籍船商的台灣船員比例目前已低於20%，取而代之的大多是中國籍船員，若未來台海局勢緊張，台灣船上的中國籍船員到底會聽誰的指揮？這造成的國安風險應該重視。國安局長蔡明彥答詢時也回應，可能有國安上的風險。

洪申翰今日再指出，以目前現有數據顯示，經濟部轄下有聘僱船員的國營事業共四家，台電、中油、台灣國際造船（台船）及中鋼運通，台電、中油、台船都沒有聘僱中國籍船員，僅中鋼運通聘僱68名中國籍船員。郭智輝坦言，「（船隻）實際操作訊息萬一被走漏出去，對我們是不利的。會要求中鋼運通立即改善。」卓榮泰則表示，「當然希望台海兩岸之間和平共處、和平共榮，大家用經濟發展穩定內部，為社會安定共同努力。但是，確實在表格上看起來，我們有外籍船員跟中國籍船員，而且中國籍的船員數量也不算少。」

卓榮泰建議，經濟部應該要對中鋼及中鋼運通表示，平時就要對外籍，或中國籍船員做適當約束，如果有事情的時候，要強力的管理和管制機制，才能保障公司營運和國家安全。

洪申翰表示，中鋼運通就是直接國營事業的公司，實在想不到為什麼非得要用中國籍船員，而不是本土台灣籍和其他外國籍船員，經濟部國營會應在兩個月內規劃國營事業逐步降低中國籍船員的期程，不要求明天或明年就要讓所有中國籍船員換掉，但至少不要讓國安隱患的狀況出現在國營事業，畢竟這些國營事業的船隻進出口都是運送重要物資。

對此，卓榮泰回應，經濟部應統籌規畫檢討出更合理、安全有效率的方式，郭智輝也允諾於兩個月內研議逐步降低中國籍船員規劃。
 

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