狠男7刀砍死前女友！抄佛經迴向遭法官退貨　二審仍判無期徒刑

▲基隆男子陳昭坤菜刀殺害女友，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆男子陳昭坤，2023年7月間因不滿前女友提分手，竟趁著女友取回物品時，持菜刀猛砍7刀，宛如屠夫般將她活活砍死。法院審理時，陳男還提出16本手抄佛經，稱要迴向給死者，但法官不買單，直接將佛經退貨。全案於19日二審宣判，高等法院駁回上訴，維持一審的無期徒刑。可上訴。

判決指出，陳男與大他一歲的劉姓女友交往多時，但劉女認為陳男經常家暴，憤而提出分手，並搬離同居處。案發於去年7月間的晚間，劉女打算前去取回私人物品，請友人陪同前往。友人留在屋外，劉女進屋後，屋內爆發吵架聲音，更伴隨摔擲物品的聲音。

在外的友人急忙拍門，但門內2人均不開門。友人心急如焚，報警處理，警方到場後，陳男才慢悠悠地打開門。眾人進門後發現劉女已經全身是血，倒臥血泊中，緊急送醫急救後仍回天乏術。陳男當場遭逮捕，他向檢警供稱，因劉女三字經辱罵他，他氣不過，才會拿出菜刀對她猛砍，自己當時也試圖自殺。檢方依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴，基隆地方法院則分由國民法官審理。

一審國民法官審理後，認為陳男犯案後明知劉女死亡，警方已在門口，但仍清洗兇刀、清洗現場血跡，還打電話給兒子，企圖拖延警方進入屋內。國民法官認為他惡性重大，因此重判無期徒刑。案件上訴第二審。

二審開庭時，陳男攜帶16本自己手抄佛經，打算當庭呈給被害人家屬，試圖減輕刑責。但審判長不買帳直接退貨，質問陳男：「寫這麼多本在寫什麼？不是抄一抄就收到你的功德」，並將心經退回。審判長還說，「抄寫心經教了你什麼？還是只跟著抄？」、「殺人、抄佛經、不能學壞，有關聯嗎？」

全案於19日宣判，高院仍否定陳男主張的自首減刑，最後駁回上訴，維持一審的無期徒刑、褫奪公權終身。陳男還押看守所時，舉起戴手銬的雙手擋住自己的顏面，不願回答任何問題。