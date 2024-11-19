24歲單親媽找不到保母情緒失控　把2幼兒塞烤箱「活活燒死」

▲美國一名單親媽威廉斯（Lamora Williams）將自己1歲及2歲兒子塞進烤箱活活燒死。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

美國喬治亞州曾發生一起駭人命案，一名當年僅24歲的單親媽媽威廉斯（Lamora Williams），涉嫌把年幼的2個兒子塞進烤箱裡，害他們活活被燒死，更狠心拍下遺體傳給前夫，前夫才趕快報警抓人。近期開庭陪審團裁定威廉斯犯下多起罪名，不久將判刑，她恐面臨終身監禁。

根據外媒《每日郵報》報導，2017年喬治亞州亞特蘭大有一名單親媽媽威廉斯，她與前夫一共有4名孩子，分別是6歲女兒、3歲兒子、2歲兒子和1歲幼子，兩人分開後她獨自撫養小孩。怎料，威廉斯疑似因精神狀況不佳，和找不到保母照顧小孩，情緒失控下將最小的兩個兒子塞進烤箱活活烤死。

最殘忍的是，威廉斯將2個孩子的遺體拍下傳給前夫，前夫看了傷痛欲絕，也立刻報警，警方和醫護人員趕到現場後，孩子們都氣絕身亡，而威廉斯也隨即遭逮捕。威廉斯起初還辯稱，她把孩子交給保母照顧，到家才發現孩子們死亡，在警方調查採證後與事實不符。

威廉斯的親人透露，她長期患有精神病，且因為找不到保母加上失業，曾與友人抱怨自己已經受夠一切。而警方確定威廉斯是兇手後，也被以謀殺和虐童等罪起訴。另外，不幸中的大幸是，3歲兒子雖然在現場但沒受到傷害，6歲女兒事發當天在親友家才逃過一劫。

美國時間15日，時隔7年這起案子終於要落幕，當地陪審團裁定威廉斯犯下14項罪，包括謀殺、虐童、嚴重攻擊、隱瞞他人死亡和作偽證等。在威廉斯定罪後，她恐怕會面臨終身監禁，不得假釋，還會另外加35年刑期。

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