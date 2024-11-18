中國又發生恐怖校園砍殺！滿地鮮血　傷亡不明

▲廣東省廣州市的廣東工業大學17日又傳出學生持刀砍人事件。（圖／翻攝Ｘ／李老師不是你老師）

圖文／CTWANT

中國近日惡性暴力攻擊事件頻傳，繼11月11日廣東省珠海市發生35死43傷的駕車衝撞事件、16日江蘇省無錫市發生8死17傷校園無差別殺人事件後，不到24小時，廣東省廣州市的廣東工業大學17日又傳出學生持刀砍人事件。消息傳出，讓中國網友憂心忡忡，擔心這是「野火燎原」。

根據網路曝光畫面，中國廣東省廣州市的廣東工業大學宿舍發生砍人事件。目前廣州官方並未對該起事件發布正式消息，但根據網友透露，本次事件肇因於同宿舍的2人發生爭執，而後衝突加劇，分別持刀、持棍對打，其中一名學生背後中刀，已被送往醫院急救。而另一名學生事後將自己反鎖在宿舍內，但已被當地警方破門制伏。

在社群平台「X」上也有多張現場照片流出，包括一名男子背部中刀倒在地面；宿舍的樓梯間則是滿地血跡；以及包含學校保安、警員等多名成年男性堵在一間宿舍門口並踹門等。

由於中國近來攻擊事件頻傳，事件曝光後讓不少中國網友擔心這是「野火燎原」，直呼：「炸藥桶已經點燃了」、「戾氣太重，都奔著要命去的」、「再過幾年，出國留學的理由就是國外大學比較安全一些了」、「奴隸們終於意識到可以放下法律，拿起武器」。還有人列舉今年中國發生重大傷害事件的地點：「蘇州、杭州、上海、珠海、無錫、廣州……下一個是哪裡？」

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