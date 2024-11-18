　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國又發生恐怖校園砍殺！滿地鮮血　傷亡不明

廣東省廣州市的廣東工業大學17日又傳出學生持刀砍人事件。（圖／翻攝Ｘ／李老師不是你老師）

▲廣東省廣州市的廣東工業大學17日又傳出學生持刀砍人事件。（圖／翻攝Ｘ／李老師不是你老師）

圖文／CTWANT

中國近日惡性暴力攻擊事件頻傳，繼11月11日廣東省珠海市發生35死43傷的駕車衝撞事件、16日江蘇省無錫市發生8死17傷校園無差別殺人事件後，不到24小時，廣東省廣州市的廣東工業大學17日又傳出學生持刀砍人事件。消息傳出，讓中國網友憂心忡忡，擔心這是「野火燎原」。

根據網路曝光畫面，中國廣東省廣州市的廣東工業大學宿舍發生砍人事件。目前廣州官方並未對該起事件發布正式消息，但根據網友透露，本次事件肇因於同宿舍的2人發生爭執，而後衝突加劇，分別持刀、持棍對打，其中一名學生背後中刀，已被送往醫院急救。而另一名學生事後將自己反鎖在宿舍內，但已被當地警方破門制伏。

在社群平台「X」上也有多張現場照片流出，包括一名男子背部中刀倒在地面；宿舍的樓梯間則是滿地血跡；以及包含學校保安、警員等多名成年男性堵在一間宿舍門口並踹門等。

由於中國近來攻擊事件頻傳，事件曝光後讓不少中國網友擔心這是「野火燎原」，直呼：「炸藥桶已經點燃了」、「戾氣太重，都奔著要命去的」、「再過幾年，出國留學的理由就是國外大學比較安全一些了」、「奴隸們終於意識到可以放下法律，拿起武器」。還有人列舉今年中國發生重大傷害事件的地點：「蘇州、杭州、上海、珠海、無錫、廣州……下一個是哪裡？」

延伸閱讀
地點曝光！超帥大咖男星爆買春　竟在「一樓一鳳」下車
Joeman前女友閃婚　網狂刷恭喜：九妹成「倒數第2任男朋友」
人類滅絕後世界大亂？科學家揭露1生物「接管地球」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了
中華隊前進東京　賽程出爐
狂賀中華隊晉級！4大超商「贏球優惠」來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嬌妻新婚2個月「確診癌末」！陸尪一聽直接失聯

中國又發生恐怖校園砍殺！滿地鮮血　傷亡不明

官方規定不能只徵名校畢業生　中國企業仍看中學歷

習近平「指名道姓」賴清德　包承柯：話說很重堅決與台獨鬥爭

習近平首次點名賴清德　仇長根：十分罕見！民進黨誤判讓台海危險

玉淵譚天：中歐電動車反補貼磋商達「技術性共識」

專家：習近平亮底線　盼透過拜習會向川普喊話

泰女「皮肉錢1500元」還抽成一半！港黑幫賣淫集團被破獲

陸企2高管菲律賓遭撕票　主犯在美落網「疑為中國人」

國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚：沒因我是台灣人排除資格

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

雲林車禍

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

宮廟大清早遶境敲鑼打鼓　被吵醒住戶氣翻PO網引熱議

行車紀錄器

嬌妻新婚2個月「確診癌末」！陸尪一聽直接失聯

中國又發生恐怖校園砍殺！滿地鮮血　傷亡不明

官方規定不能只徵名校畢業生　中國企業仍看中學歷

習近平「指名道姓」賴清德　包承柯：話說很重堅決與台獨鬥爭

習近平首次點名賴清德　仇長根：十分罕見！民進黨誤判讓台海危險

玉淵譚天：中歐電動車反補貼磋商達「技術性共識」

專家：習近平亮底線　盼透過拜習會向川普喊話

泰女「皮肉錢1500元」還抽成一半！港黑幫賣淫集團被破獲

陸企2高管菲律賓遭撕票　主犯在美落網「疑為中國人」

國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚：沒因我是台灣人排除資格

印度塔塔電子點頭同意　將收購和碩印度廠60％股權

中華隊預賽狂轟6發！林立：讓對手不再感覺舒服

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

公車追撞1死15傷！乘客怒揭「女駕駛黑歷史」：沒按鈴罵給全車聽

林立說不好打馬上敲安　破解澳洲9投靠全彩A4情蒐資料　

嬌妻新婚2個月「確診癌末」！陸尪一聽直接失聯

「教練團給信心」　潘傑楷忘掉守備瑕疵：場上更自在

中國又發生恐怖校園砍殺！滿地鮮血　傷亡不明

曾頌恩破4棒魔咒！大巨蛋全場嗨看日本贏球　全隊爽喊換日幣

相信林家正模式　郭俊麟「沉穩」帶學弟去東京

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

大陸熱門新聞

中國又發生恐怖校園砍殺！滿地鮮血　傷亡不明

習近平首次點名賴清德　陸學者：十分罕見

嬌妻新婚2個月罹癌！夫一聽直接失聯

大英博物館獲捐1700件瓷器　陸炸鍋：還給中國

國軍前艦長登中共「運-20」爽比讚

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

習近平「指名道姓」賴清德　包承柯：不抱希望

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

薄瓜瓜本名曝光！紅二代、三代愛取疊字名

皮肉錢1500元還抽一半！港賣淫集團被破獲

官方規定不能只徵名校生　中國企業仍看中學歷

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

陸企2高管菲律賓遭撕票　主犯在美落網

專家：習近平亮底線　拜習會向川普喊話

更多熱門

相關新聞

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋

8點檔女神高宇蓁首次擔綱大銀幕女主角，在電影《鳳姐》中演出身懷星夢卻遭拐賣，不得已下海的茶室性工作者，有不少大尺度親密戲。她這次不只演出，也擔任監製、參與劇本前置，性格堅毅的她，當初也是放下竹科工程師的金飯碗，毅然決然跑去演戲，一個人北上打拼難免遇到挫折，她透露年紀小的時候曾被無預警換角，全因她拒絕潛規則，角色就飛了。

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

慎入！他剝開橘子驚見「蛆在果肉蠕動」嚇傻

慎入！他剝開橘子驚見「蛆在果肉蠕動」嚇傻

婆婆每月領一堆藥「全丟垃圾桶」！尪回1句人妻傻眼

婆婆每月領一堆藥「全丟垃圾桶」！尪回1句人妻傻眼

關鍵字：

周刊王大陸要聞廣東工業大學砍殺廣東

讀者迴響

熱門新聞

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

高雄死亡車禍！女騎士遭聯結車撞上不治

澳洲讚中華隊　曾總率隊打進東京

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

中國又發生恐怖校園砍殺！滿地鮮血　傷亡不明

林立應援響徹大巨蛋　日網感動

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

曾頌恩破4棒魔咒！大巨蛋全場嗨看日本贏球

高雄「蚯蚓大軍」大量竄出　當地人嚇壞

李珠珢新發文「特地標中文名字」

更多

最夯影音

更多

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面