放空1張股票賺1222元　前調查員扮禿鷹炒股遭判1年半定讞

▲調查局前調查員楊肇忠，扮股市禿鷹炒股遭判刑定讞。（圖／記者黃哲民攝）



記者吳銘峯／台北報導

調查局北機站前調查官楊肇忠，因投資股市虧損，竟扮起股市禿鷹，除了先將偵辦行動的機密洩漏給股市作手鄧福均以外，也趁搜索某公司時，放空該公司股票1張，賺取1222元。最高法院審理後，採信更二審見解，將楊男判刑1年6月、鄧福均判刑1年8月，全案定讞，2人均將入獄服刑。

楊肇忠為「調查員改革協會」發起人之一，經常接受採訪。當年他犯下本案時，媒體頗為震撼。判決指出，楊男自2014年起因操作當沖交易虧損1000餘萬，積欠親友900多萬元。2015年8月楊男支援北機站其他同事偵辦某件炒股案，他偷翻同事卷宗，取得股市作手鄧福鈞的聯絡方式，以公用電話陸續向鄧男借款110萬元。

至於本案判決指出，檢調單位2016年8月間，認為快閃記憶體（Nand Flash）IC控制晶片商群聯電子，公司高層疑似涉犯相關案件。轄區新竹地檢署在股市收盤後，指揮調查人員搜索群聯及曜成、聯東、華威達等子公司。但搜索前，群聯股票和認售權證卻大量被放空，還有股價下跌後回補獲利的異常狀況。

檢調深入追查，發現鄧福均是主要做空獲利者，並查出其消息來源為楊肇忠。原來搜索當天，楊男支援搜索群聯假帳案，在搜索前以LINE傳訊息通知鄧男「不要碰IC設計」，鄧男回「不要碰聯？不要碰群？」，楊男皆回覆「不方便說」，鄧男追問「不要碰群聯？」，楊男再發訊提醒「不要碰就對了」。鄧隨即放空群聯170張，大賺1104萬元。

此外檢調也查出，2016年6月8日，特偵組（已裁撤）指揮北機站偵辦內湖購地弊案，楊男執行搜索中信金總部時，得知將搜索長虹建設，他以手機下單賣出長虹股票1張，獲利1500元（扣除相關費用僅獲利1222元）。因此檢方依照圖利、洩密、違反《證交法》等罪，起訴楊、鄧二人。

楊男一審遭重判3年2月、鄧男遭判刑2年。二審改輕判楊男1年6月，另依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元；鄧男也輕判1年6月；洩密罪部分先行定讞，圖利罪則撤銷發回。圖利罪部分更一審將楊男判刑2年、鄧男判刑1年10月，更二審則又改判楊男1年6月、鄧男1年8月。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞，2人均須入獄服刑。