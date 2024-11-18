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翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」　台灣基進黨告發違反《國安法》

▲▼台灣基進黨台南黨部執行長吳依潔（右），高雄黨部執行長楊佩樺（左），告發國民黨立委翁曉玲涉嫌違反《國家安全法》。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台灣基進黨台南黨部執行長吳依潔（右）、高雄黨部執行長楊佩樺（左），告發翁曉玲涉嫌違反《國家安全法》。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委翁曉玲多次發表「我們就是中國人」的言論，更提案刪除《兩岸人民關係條例》中俗稱「吳斯懷條款」的退將赴大陸參與黨政軍活動的相關規範，引發台灣基進黨不滿。因此台灣基進黨高雄、台南兩地的執行長，18日到台灣高等檢察署按鈴申告，控告翁曉玲涉嫌違反《國家安全法》。

現年55歲的翁曉玲，父親翁啟雄為黃埔軍校畢業、官拜少將，翁曉玲從小在高雄鳳山眷村長大，在攻讀法律取得深厚的法學學位以後，返國擔任多所大學法律系的助理教授、副教授，之後轉從政，曾任國家通訊傳播委員會委員，去年則獲得國民黨提名擔任不分區立委。

不過翁曉玲多次發表「中國人」的言論，引起爭議。其中她在今年8月奧運期間，針對我國羽球男雙李洋、王齊麟「麟洋配」在巴黎奧運摘金後，於自己微博發文稱「中國人的驕傲！」，慘遭網友罵翻。翁曉玲事後改口，說麟洋配是「台灣人之光，中國人的驕傲」，但許多人仍對她的言論不滿。她近日又在接受外國媒體專訪時表示「我們是中國人」、呼籲「和平統一」，台灣不應大規模提升國防，並批評「中華民國台灣」是「民進黨多年以來長期實現所謂台獨的嘗試」。言論再度引起爭議。

對於翁曉玲不斷發表引起爭議的言論，台灣基進黨台南黨部執行長吳依潔、高雄黨部執行長楊佩樺，18日一早到台灣高等檢察署提出告發。二人指出，翁曉玲除了言論引起爭議外，更提案刪除《兩岸人民關係條例》中俗稱「吳斯懷條款」的退將赴大陸參與黨政軍活動的相關規範；這樣的行為，已經涉嫌違反《國家安全法》相關規定，「意圖危害國家安全社會安定」。

吳依潔指出，退休將領其實掌握許多國家軍事機密，如果刪除相關規定，等於提供對岸吸收國軍、滲透國軍的機會，對國家安全將有重大危害。因此台灣基進黨提出告發，並請求檢方儘速偵辦，以免對國家造成危害。

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