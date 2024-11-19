烏俄戰爭1000天！著眼2025年終戰　「搶佔優勢」反升溫

▲烏俄戰爭邁入1000天。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭11月19日邁入1000天，疲憊的軍隊依然在多條戰線上作戰。隨著川普將於明年1月重返白宮，帶來更多未知數與不確定性，局勢升溫的感覺相當明顯，因為基輔與莫斯科都努力在談判展開之前，改善戰場態勢。其中，烏克蘭也喊話，要在2025年結束戰爭。

《路透社》報導，美國總統拜登允許基輔，使用美援武器打擊俄羅斯境內更深處的目標，可能有效限制俄軍發動攻擊、供應前線的選擇。不過，這個政策上的劇烈轉變，恐怕在川普重返白宮之後又被逆轉。軍事專家也警告，光憑這一點，並不足以改變這場持續33個月的戰爭走向。

除此之外，外部的金援及軍援也至關重要。儘管連續2年微幅增長，烏克蘭的經濟規模依然只有戰前的78%，與2022年相比，GDP更是萎縮了1/3，該國曾經強大的鋼鐵與糧食產業都備受重創。

▲百姓生活深受戰火影響。（圖／路透）



軍事損失是災難性的，儘管俄方數據嚴格保密，西方情報估算值也差異很大，但大部分資料顯示，雙方都有數十萬的死傷。烏克蘭方面，數千名公民喪生、逾600萬人以難民身分逃往海外生活、總人口數減少1/4。

烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，該國必須盡最大努力，透過外交手段，在明年結束烏俄戰爭。但他也斷然拒絕，在獲得適當的安全保障之前，進行任何停火談判。

俄羅斯則宣稱，其戰爭目標依然不變。今年6月，普丁表示烏克蘭必須放棄加入北約的野心，從俄軍部分控制的4個地區撤軍，而這一切都相當於基輔的投降。