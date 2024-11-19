　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏俄戰爭1000天！著眼2025年終戰　「搶佔優勢」反升溫

▲▼烏俄戰爭。（圖／路透）

▲烏俄戰爭邁入1000天。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭11月19日邁入1000天，疲憊的軍隊依然在多條戰線上作戰。隨著川普將於明年1月重返白宮，帶來更多未知數與不確定性，局勢升溫的感覺相當明顯，因為基輔與莫斯科都努力在談判展開之前，改善戰場態勢。其中，烏克蘭也喊話，要在2025年結束戰爭。

《路透社》報導，美國總統拜登允許基輔，使用美援武器打擊俄羅斯境內更深處的目標，可能有效限制俄軍發動攻擊、供應前線的選擇。不過，這個政策上的劇烈轉變，恐怕在川普重返白宮之後又被逆轉。軍事專家也警告，光憑這一點，並不足以改變這場持續33個月的戰爭走向。

除此之外，外部的金援及軍援也至關重要。儘管連續2年微幅增長，烏克蘭的經濟規模依然只有戰前的78%，與2022年相比，GDP更是萎縮了1/3，該國曾經強大的鋼鐵與糧食產業都備受重創。

▲▼烏克蘭,烏俄戰爭。（圖／路透）

▲百姓生活深受戰火影響。（圖／路透）

軍事損失是災難性的，儘管俄方數據嚴格保密，西方情報估算值也差異很大，但大部分資料顯示，雙方都有數十萬的死傷。烏克蘭方面，數千名公民喪生、逾600萬人以難民身分逃往海外生活、總人口數減少1/4。

烏克蘭總統澤倫斯基上周表示，該國必須盡最大努力，透過外交手段，在明年結束烏俄戰爭。但他也斷然拒絕，在獲得適當的安全保障之前，進行任何停火談判。

俄羅斯則宣稱，其戰爭目標依然不變。今年6月，普丁表示烏克蘭必須放棄加入北約的野心，從俄軍部分控制的4個地區撤軍，而這一切都相當於基輔的投降。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／3台人遭囚緬甸！　21歲正妹現況曝
獨／「小翁立友」遭拘禁痛毆！　滿身血丟進小黑屋
竹科工程師改當警察！　一年開200萬元罰單破紀錄
獨／「泰昌園區」曝光！　豬仔逃出：真的很慘
補破網！勞動部追頒輕生員工「勞動獎章」　爭取撫卹金賠償
新竹媽「奶有毒」！　3月兒喝母乳中毒亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏俄戰爭1000天！著眼2025年終戰　「搶佔優勢」反升溫

北海道列車出軌事故　JR函館線中斷3天通車了

工人放老鼠藥滅鼠　「家人晚上開冷氣睡覺」4人全中毒2孩死亡

快訊／南韓現代汽車工廠「窒息事故」　3研究員慘死！

男找獅子玩自拍　慘被死死狠咬！他痛苦嘶喊「辛巴饒了我吧」

冷空氣低壓發威！日本北海道下探「入冬最低溫」　積雪61公分

每天看200部A片！男大生1原因陷「瘋狂手淫+多人運動」恐怖性成癮

買太多LV包和Labubu！　新加坡女入境未申報「被罰22萬」

3種常見保健食品「其實超NG」　英國藥劑師：我絕對不吃

登富士山亂象頻傳！靜岡縣擬收登山費　最高每人5000日圓

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

烏俄戰爭1000天！著眼2025年終戰　「搶佔優勢」反升溫

北海道列車出軌事故　JR函館線中斷3天通車了

工人放老鼠藥滅鼠　「家人晚上開冷氣睡覺」4人全中毒2孩死亡

快訊／南韓現代汽車工廠「窒息事故」　3研究員慘死！

男找獅子玩自拍　慘被死死狠咬！他痛苦嘶喊「辛巴饒了我吧」

冷空氣低壓發威！日本北海道下探「入冬最低溫」　積雪61公分

每天看200部A片！男大生1原因陷「瘋狂手淫+多人運動」恐怖性成癮

買太多LV包和Labubu！　新加坡女入境未申報「被罰22萬」

3種常見保健食品「其實超NG」　英國藥劑師：我絕對不吃

登富士山亂象頻傳！靜岡縣擬收登山費　最高每人5000日圓

台大畢業沒用！醫二代被逼「當波波接家業」　心累吐內幕

隊友開會中！古巴外野手找台灣球迷「看台邊傳接球」網笑翻

亞洲藏壽司拚年增5-10家店　南投、花蓮首店明年開幕

最貪區長收589萬回扣　原審法官未迴避...發回更一審仍判6年半

男凌晨發現「床上突然多出萌貓陪睡」　驚嚇PO網：我沒養貓

長榮航空飛曼谷「明年增至每周32班」　與泰國觀光局合作推優惠

年輕帥警處理糾紛遇襲！68歲阿嬤黃腔挑逗還伸手抓「鴿」　下場慘了

林襄出國「炫腹秀小蠻腰」！　內褲頭全看光激辣

ATM出現「貓貓監視器」　流浪三花趴頂部瞪人：誰敢詐騙？

獨／3台人遭囚緬甸！苗栗少女陷恐慌　豬仔認出高雄正妹和男閨蜜

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

日本隊總教練喊話台灣：冠軍賽再對決

知名廉航申請破產！股票變壁紙

2025全球最安全國家揭曉！

祖母遺留5元紙鈔　收藏家出價1280萬收購

北韓居民怒批金與正「懂個屁」　隔天被消失

少年借高利貸請女友吃魚　債務滾成2萬還不完

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

24歲單親媽把2幼兒塞烤箱「活活燒死」

美股等「輝達財報」小跌　台積電ADR逆勢收紅

總統帶頭：川普團隊道德崩壞無下限

男找獅子玩自拍　慘被死死狠咬

3常見保健食品超NG　藥劑師絕不吃

「4000人斬」富豪猝死！AV嫩妻「上網搜2關鍵字」　遭求處無期

更多熱門

相關新聞

中美代表聯合國激辯！　耿爽皺眉推麥克風「二次回擊」美代表

中美代表聯合國激辯！　耿爽皺眉推麥克風「二次回擊」美代表

聯合國安理會於當地時間18日舉行烏俄衝突爆發1000天高級別會議，會議中，大陸駐聯合國副代表耿爽與美國駐聯合國大使琳達湯瑪斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）及副大使伍德（Robert Wood）就烏俄衝突的「背後力量」展開激烈言詞交鋒。耿爽兩次回擊美國的說法後，甚至表情嚴肅地用力推了推桌上的麥克風，嚴正立場。

馬斯克「為這事」槓上川普高級顧問

馬斯克「為這事」槓上川普高級顧問

川普會面「最大加密貨幣交易所」執行長！　討論人事任命

川普會面「最大加密貨幣交易所」執行長！　討論人事任命

川普劍指中國　習近平重啟「笑臉外交」有用嗎？

川普劍指中國　習近平重啟「笑臉外交」有用嗎？

蓋茲涉買春！川普「施壓參議員」通過提名

蓋茲涉買春！川普「施壓參議員」通過提名

關鍵字：

烏俄俄烏戰爭川普拜登澤倫斯基普丁

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面