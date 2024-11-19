馬斯克「為這事」槓上川普高級顧問　美媒爆2人飯桌上互嗆

▲據傳，馬斯克與川普高級顧問，為了「內閣人選」槓上了。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）迅速成為川普核心圈之中，具有很大影響力的人物，最新消息卻指出，他與川普高級顧問艾普斯汀（Boris Epshteyn）關係緊張，甚至為了內閣人選，在海湖莊園（Mar-a-Lago）的飯桌上爆發正面衝突。

Axios指出，馬斯克對於川普的影響力日益增長，已經引發了一場競爭，並且讓部分川普支持者失望。不過，他與艾普斯汀的裂痕，對於川普親信而言並不意外。根據3名消息人士說法，自從大選過後、第一場過渡會議開始，2人的緊張關係就逐漸升溫，並於13日來到高峰。

在海湖莊園的晚餐桌上，以及其他賓客面前，2人展開一場堪稱「大爆發」的激烈討論。馬斯克指控艾普斯汀，向媒體洩露川普過渡團隊細節，包括人事選擇。而艾普斯汀回應，馬斯克根本不知道自己在講些什麼。

▲馬斯克質疑人事選擇，讓艾普斯汀相當憤怒。（圖／達志影像／美聯社）



艾普斯汀是川普高級顧問，在諸多刑事案件中，擔任法律辯護的協調角色，對於新內閣的任命也有很大影響，包括前佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）作為司法部長、前白宮內閣秘書長麥金利（William McGinley）擔任白宮法律顧問、川普刑事律師布蘭奇（Todd Blanche）和波弗（Emil Bove）獲任司法部高官等。

馬斯克挹注至少1.19億美元，推動川普的競選活動，如今質疑艾普斯汀對於川普人事選擇的影響力太大，同時著手推動自己更偏好的內閣成員。《華爾街日報》透露，馬斯克努力推舉川普過渡團隊聯合主席盧特尼克（Howard Lutnick）獲選財政部長，而非華爾街寵兒貝森特（Scott Bessent）。

▲11月16日，川普與馬斯克出席舉辦在紐約市麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）的UFC終極格鬥冠軍賽。（圖／路透）

NBC本周也報導，馬斯克涉入川普過渡程序，並且幾乎總是出現在海湖莊園，已經開始讓一些川普核心圈人士感到厭倦。他們認為馬斯克踰矩了。

不過，川普身邊的許多人，都很喜歡跟馬斯克待在一起，或者找到了與他合作的方式。馬斯克深受副總統當選人范斯（JD Vance）、保守派評論員卡森（Tucker Carlson）、川普2個兒子的喜愛。川普孫女凱伊（Kai Trump）甚至發布自己與馬斯克父子在高爾夫球場的照片，顯示出馬斯克的地位。

目前，馬斯克獲川普任命，將與印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）合作領導新設的「政府效率部」（DOGE），喊話削減2兆美元的聯邦開支。