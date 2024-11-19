川普會面「最大加密貨幣交易所」執行長！　討論人事任命

▲川普傳會面 Coinbase 執行長，討論內閣人選。（圖／翻攝Donald J. Trump, Brian Armstrong臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

根據《華盛頓日報》獨家披露，美國總統當選人川普（Donald Trump）今天（美國時間19日）與美國最大加密貨幣交易平台 Coinbase 執行長布萊恩·阿姆斯壯（Brian Armstrong）舉行私人會議。根據知情人士透露，此次會議重點將討論川普第二任期團隊的人事布局。



知情人士指出，這是川普自當選以來首次與布萊恩·阿姆斯壯見面。值得注意的是，川普過去對加密貨幣態度消極，如今卻成為加密貨幣產業的重要支持者。他在今年年初的比特幣年會上承諾，若當選總統，將設立比特幣及加密貨幣總統顧問委員會，負責制定透明的監管指導方針。



自川普勝選以來，阿姆斯壯已公開表態支持川普時期的證券交易委員會（SEC）委員赫斯特·皮爾斯（Hester Peirce）接任SEC主席一職，稱她是「最佳人選」。



根據相關數據顯示，美國總統大選前，Coinbase與阿姆斯壯共同出資至少4900萬美元（約新台幣15.6億元）支持加密貨幣產業資助的政治行動委員會Fairshake及其關聯PAC。數據指出，Fairshake及其關聯PAC在2024年選舉期間共投入1.31億美元（約新台幣41.7億元）。