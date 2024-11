川普會面「最大加密貨幣交易所」執行長！　討論人事任命

▲川普傳會面 Coinbase 執行長,討論內閣人選。(圖/翻攝Donald J. Trump, Brian Armstrong臉書)

記者邱晟軒/綜合報導

根據《華盛頓日報》獨家披露,美國總統當選人川普(Donald Trump)今天(美國時間19日)與美國最大加密貨幣交易平台 Coinbase 執行長布萊恩·阿姆斯壯(Brian Armstrong)舉行私人會議。根據知情人士透露,此次會議重點將討論川普第二任期團隊的人事布局。



知情人士指出,這是川普自當選以來首次與布萊恩·阿姆斯壯見面。值得注意的是,川普過去對加密貨幣態度消極,如今卻成為加密貨幣產業的重要支持者。他在今年年初的比特幣年會上承諾,若當選總統,將設立比特幣及加密貨幣總統顧問委員會,負責制定透明的監管指導方針。



自川普勝選以來,阿姆斯壯已公開表態支持川普時期的證券交易委員會(SEC)委員赫斯特·皮爾斯(Hester Peirce)接任SEC主席一職,稱她是「最佳人選」。



根據相關數據顯示,美國總統大選前,Coinbase與阿姆斯壯共同出資至少4900萬美元(約新台幣15.6億元)支持加密貨幣產業資助的政治行動委員會Fairshake及其關聯PAC。數據指出,Fairshake及其關聯PAC在2024年選舉期間共投入1.31億美元(約新台幣41.7億元)。

