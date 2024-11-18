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「討厭的濕冷」清晨17.1℃　今晚更低溫

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲林得恩提醒，又濕、又冷、風又大。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

討厭的濕冷！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的17.1度。氣象專家林得恩提醒，今晚至周二晨最冷，局部地區低溫甚至會下探16度左右。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，又濕、又冷、風又大！隨著強烈颱風萬宜的接近，也增強東北季風的強度，不但迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區的降雨機會增大外，連氣溫也會溜滑梯。

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林得恩說，尤其是今晚至周一晨最冷，低溫有機會降到19度以下，局部地區甚至會下探16度左右；另外，間歇性強勁陣風也會出現，桃園以南、雲林以北、花東及恆春半島、澎金馬及綠島、蘭嶼等地空曠處，會有9至11級強陣風，請多注意。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

中央氣象署指出，今天受到東北季風及萬宜颱風外圍中層雲系向北傳送影響，台灣附近水氣偏多，迎風面北部及東半部易降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，有局部大雨或豪雨機率，東部山區也有可能出現局部大雨，至於中南部地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫雨。

氣象署提到，氣溫方面，北部及宜花整天濕涼，溫度約19至24度，其他地區白天舒適而溫暖，高溫約26至28度，夜晚清晨則較涼，各地低溫約20至22度。

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