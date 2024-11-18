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快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防11級強陣風，全台變天！中央氣象署今天清晨對北北基宜發布「豪大雨特報」；此外，也對12縣市發布「陸上強風特報」。

►豪雨特報

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基隆市、台北市、新北市

►大雨特報

宜蘭縣

►陸上強風特報

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象署今晨發布豪大雨特報，東北季風影響，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，新北（汐止）、宜蘭及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有10至11級強陣風，桃園、新竹沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署說，今天受到東北季風及萬宜颱風外圍中層雲系向北傳送影響，台灣附近水氣偏多，迎風面北部及東半部易降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間長，有局部大雨或豪雨機率，東部山區也有可能出現局部大雨，至於中南部地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫雨。

氣象署指出，氣溫方面，北部及宜花整天濕涼，溫度約19至24度，其他地區白天舒適而溫暖，高溫約26至28度，夜晚清晨則較涼，各地低溫約20至22度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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