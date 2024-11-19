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一年商機400億！他不懂台灣超熱「為何愛吃火鍋？」內行揭密：超賺

▲國人愛吃火鍋，冬天更是圍爐吃火鍋的熱門季節。（圖／記者游瓊華攝）

▲國人愛吃火鍋，冬天更是圍爐吃火鍋的熱門季節。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣雖位於亞熱帶，但火鍋品牌卻琳瑯滿目，滿街各種火鍋店林立，不論平價路線還是主打高檔食材都各有客群支持，根據「2024台灣火鍋市場調查報告｣，台灣火鍋產業一年商機甚至高達400億，相當驚人。對此，有網友好奇，台灣屬於熱帶氣候，但卻有各種火鍋店品牌林立，「台灣人真的這麼愛火鍋？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，最近北部天氣終於開始轉涼，在小七看到架上出現很多新的聯名小火鍋，不過這也讓他不禁想到，台灣明明就是屬於熱帶氣候，每年的冬天都很短，氣溫通常不會到真的很低，「但是怎麼火鍋店品牌林立，不管是小火鍋、麻辣鍋，隨便就可以講出10家店名了吧？台灣人真的這麼愛火鍋。」

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▲原PO好奇，為何台灣人這麼愛吃火鍋？（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO好奇，為何台灣人這麼愛吃火鍋？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛表示「火鍋好吃阿！冷氣夠冷就好了」、「上大學之後不知道吃什麼，就吃火鍋哈哈」、「我超愛耶，夏天我也愛」、「台灣連鎖火鍋店真的是超多的，隨便數都一堆」、「台灣人真的超愛火鍋，連鎖餐廳幾乎有一半是火鍋店真的超賺，所以超商也出一堆聯名的」。

其中，也有網友分析原因「火鍋店很好開阿，不用請廚師，湯頭、食材用好就ok了，比燒肉店還沒有技巧」、「可能跟移民社會有關吧，涮涮鍋、沙茶火鍋、酸菜白肉鍋，都是日治時代、戰後移民帶過來的美食」、「火鍋應該cp值算很高，價格200左右，火鍋有肉有菜有湯，每家幾乎也都有無限的飯、冰淇淋、飲料，吃飽的話算不錯，所以超商也出一堆」。

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