萬宜颱風水氣灌台「北東炸雨紫爆」　明天涼冷低溫17度

▲今天到明天迎風面降雨明顯，北海岸、大台北山區及宜蘭留意局部大雨或豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣濕冷，中央氣象署指出，受到東北季風、萬宜颱風外圍水氣影響，今天到明天迎風面降雨明顯，北海岸、大台北山區及宜蘭留意局部大雨或豪雨發生，且整體氣溫下降，今天低溫19至20度，明天再下降1、2度，各地感受偏涼冷。

氣象署預報員朱美霖說，未來一周受到東北季風影響的天氣型態，台灣也會受到一波波水氣影響，迎風面雨勢明顯，今、明天迎來這波東北季風比較低的氣溫，明天清晨各地感受涼冷。

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▲萬宜颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

她提到，萬宜颱風目前強度為中度颱風，有持續減弱趨勢，剛進入南海，持續往西北西方向移動，今天到明天清晨距離台灣較接近，從南邊帶來水氣到台灣附近，各地雲量偏多，海面風浪也較大，會有長浪發生的情形，海面活動注意安全。

降雨部分，朱美霖表示，南台灣一帶受到颱風外圍水氣影響，降雨不明顯，但雲量偏多，而迎風面地區持續有降雨情形，桃園以北及宜蘭普遍降雨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭有顯著雨勢，部分區域累積雨量超過90毫米。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖說，今天整體水氣偏多，北海岸、大台北山區及宜蘭注意局部大雨或豪雨發生的機率，而颱風外圍水氣持續北上，中南部有短暫間歇降雨，雨量偏多，但下雨範圍主要在桃園以北地區以及東半部。

她表示，明天白天萬宜颱風逐漸遠離，但周三、周四華南水氣仍影響台灣，中南部屬於東北風背風側，雲量較多，因此有些降雨機率，迎風面未來一周受到東北季風影響，下雨時間長且明顯，加上台灣附近水氣偏多，也有利於降雨。

她進一步表示，明天雨勢略減，但仍要留意迎風面有局部大雨，周三、周四迎風面雨勢明顯，周五稍微減緩，留意較大雨勢，周六、下周日持續受東北季風影響， 水氣減少，雨勢趨緩。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，朱美霖指出，因東北季風影響，今、明天偏涼冷，清晨低溫19至20度，明天清晨再下降1、2度，各地感受偏涼冷，低溫21至24度間，北部因雲多且下雨，白天高溫回升不明顯約21至22度，中南部與東部氣溫25度至27度 。

朱美霖說，整體來說各地氣溫感受偏涼冷，北部、東北部21至22度，其他地區在27度上下，早晚也有涼意，提醒民眾適時添加衣物，留意沿海風浪偏大。