很喜歡小孩！她猶豫「要不要生」　網見1關鍵：兩個小孩還想生？

▲原PO不知道要不要生小孩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

想要生小孩，但又怕自己想得不夠周全！一名網友發文表示，她目前年收入70萬元，男友則是即將畢業的學生，兩人交往以來都沒有什麼問題，也都很想要孩子，但她很擔心自己想得不夠周全，所以想知道過來人的經驗。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「到底要不要生小孩呢」為標題發文，提到她現在26歲，有一份年收入約70萬的穩定工作，每天的工作時間也固定。至於男友，則是一位即將畢業的學生。

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原PO透露，兩人已經穩定交往了近3年，且都沒遇到什麼大問題。在平時的約會上，他們選擇AA制，但由於男友還是學生，所以原PO通常還是會多出一些錢。

原PO接著說，她和男友其實都很想要有個小孩，但是她同時也擔心自己沒有想得足夠周全，比方說花費、身材走樣、疼痛等。因此她也想知道過來人的經驗，大家都是如何和另一半討論生小孩的問題呢？還是其實順其自然即可？

貼文曝光後，一票網友直呼，「兩個小孩，還想要生小孩」、「要不要先等他出社會工作也穩定再來考慮啊」、「年薪70萬+男生還是學生，到底要怎樣的腦袋才覺得可以生」。也有網友表示，「年收入70萬也不是不可以生，只是要面對一些意外的支出」、「誠心建議兩個人都先出社會工作個幾年，有經濟基礎再慢慢考慮，先有經濟壓力，才會知道對方是不是扛得住的人」。

原PO則在留言處透露，男友是醫生，所以確定之後的薪水肯定會比她高，而生小孩也不會是近期的事，只是想先提早規劃而已。