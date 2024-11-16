瞧不起姊男友！「一聽月薪10萬」不爽少做有5萬　他驚：怎還有窮人

▲姊姊男友月薪近10萬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「會開車就能月入5-6萬，怎還會有窮人？」一名網友犀利表示，得知姊姊男友工作是開車的，要運送砂石水泥等，一度讓原PO瞧不起，事後知道對方薪水近10萬，才讓原PO大開眼界，就算不認真跑車也能月賺5萬。對此，原PO好奇直呼，既然會開車就能賺錢，為何還有人願意去做低薪工作？

一位網友PTT表示，最近姊姊交了新男友，得知對方工作是在路上載運原物料，像是砂石、鋼胚、煤炭、水泥等，原PO坦言聽到這工作性質的時候，「原本還有點瞧不起對方，做這種不用腦袋算體力活的工作！」

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事後原PO才知道，姊姊男友月薪近10萬，早早就買了一台車，平時都是看心情工作，「爽就多跑月入10萬，不爽就少跑一點一個月也有5來萬」，令原PO感到十分訝異。

對此，原PO好奇拋問，「只會開車這個技能而已，就能月入5-6萬甚至更多，為啥還有那麼多窮人做超商或超市，卦？」

底下網友熱議，「開大車很累的，職業病都是久坐有關的」、「這超危險，很累又容易車禍撞死」、「說實在的，開大車還蠻危險的 車子開太久疲勞」、「月入十萬，代價是要高壓下面對三寶？」「同事他妹夫是砂石車司機，薪水領現金，加油用我同事的卡再給現金，名下沒財產」、「年輕人沒有坐辦公室見紅休領5萬不幹」、「開大車很累，精神要一直集中」。