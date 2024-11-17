翰墨無邊-國際書法名家邀請展登場　張炳煌：桃園是國際書法之都

▲翰墨無邊─國際書法名家邀請展策展人張炳煌老師表示，桃園就是一個國際書法之都。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

翰墨無邊─國際書法名家邀請展，即日起至2025年2月24日止，於桃園市大園區橫山書法藝術館舉行。策展人張炳煌老師16日於開幕記者會指出，桃園的書法活動密度首屈一指，尤其是全台首座官方經營的橫山書藝館，就鄰近桃園機場，近年來更吸引國際書藝人士參展或看展，所以桃園就是一個國際書法之都。

▲翰墨無邊-國際書法名家邀請展，桃園橫山書藝館登場。（圖／記者楊淑媛攝）

喜愛書法的市長張善政，對於張炳煌老師「桃園就是一個國際書法之都」之說，開心表示，努力朝此一目標前進。張善政提到，本次書法名家邀請展，搭配市府桃園展演中心的兩岸漢字藝術節，可說是相得益彰，歡迎市民朋友前來體驗書法帶來的美好。

市府文化局表示，本次「翰墨無邊─國際書法名家邀請展」由橫山書法藝術館與國際蘭亭筆會共同主辦，邀請來自臺灣、日本、中國、韓國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、阿根廷共9地的書法名家，跨國界完整展出59組件書法作品，展現出世界各地書法不同的文化色彩。

策展人張炳煌以「翰墨無邊」為主題，梳理及探討國際間書法發展及現況，展出作品不僅是書法家代表之作，更將各地書法情況完整地展現，從傳統、創意表現乃至現代書法藝術，可說是難得的一場國際書法匯聚盛宴。

文化局進一步表示，本次展覽內容集結了來自多國書法家，其中中國書法家蘇士澍作品(漢字頌)以擅長的小篆書體，呈現以七言絕句闡述漢字文化傳承至今的重要性；日本書道家新井光風作品(顯明)以金文(刻於青銅器上的文字)特有的幾何化造型排列，呈現行筆的躍動感；高木聖雨作品篆書(獲福)以行書快意的運筆方式，展現日本作篆獨有的趣味；土橋靖子作品(美哉自然)以四季變化為主體，透過大自然景象編織出對天地萬物的敬畏。

文化局指出，橫山書法藝術館為促進國內對於世界各地書法文化的認識與交流，特別規劃展覽國際論壇，將於11月17日下午2點至4點，於桃園市橫山書法藝術館書藝講堂舉辦，歡迎市民朋友參加。