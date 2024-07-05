歷經三年籌劃！韓國文資級書藝作品　桃園橫山書藝館展出

▲韓國文資級書藝作品，桃園橫山書藝館展出。（圖／書藝館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園高鐵站區內的橫山書法藝術館(書藝館)與韓國國立現代美術館(MMCA)，7月6日起至10月21日聯手推出「美術館裡的『書』：韓國現當代書藝展」，首次於臺灣完整呈現韓國二十世紀以來重要書藝作品，呈現韓國現當代書藝的發展歷程，。

橫山書藝館指出，MMCA為韓國重要的公立美術館，專門展出各類現當代藝術，2020年更是首開韓國風氣之先，由MMCA機構策展人裴原正策劃，舉辦韓國現當代書藝特展。由於臺灣少有韓國完整之書法藝術主題展覽和研究，此次與MMCA合作，歷經三年的籌劃，在韓國各地多間館舍商借作品，籌辦移展此次大型特展。

▲韓國文資級書藝作品，桃園橫山書藝館展出。（圖／書藝館提供）

本次展覽聚焦韓國自二戰後以來書法的發展與流變，為臺灣近年公立美術館首次系統性呈現韓國現當代書藝發展成就的大型展覽。其中不乏韓國的重要文化遺產作品，例如孫在馨〈李忠武公碧波津戰捷碑拓本〉、金忠顯〈趙星臣陶山歌〉和李應魯〈周易 64卦 次序圖〉等，皆為難得能一睹韓國重要書藝作品的機會。

展覽藉由四大分區主題、共計95組件作品選件，表現出韓國書藝家對於「韓國書法是什麼」的叩問和探索。其中在風格形式上，有漢字書法、日本書道、韓文書藝，以及西洋現代藝術的應對；在內涵思考上，有古典傳統、民族意識，以及現代化的交織。韓國書藝家透過創作進行「書法」與「藝術」之間的辯證，也讓韓國現當代書藝發展出繽紛的面貌。

▲韓國國立現代美術館金成喜館長。（圖／書藝館提供）

展覽以二戰後韓國光復為始，鋪排出書法在韓國逐漸發展出自身特色的過程。首先以韓國國展第一代書藝家的作品，陳述書法在韓國的用詞上脫離具日文色彩的「書道」，而改以「書藝」一詞來凸顯韓國書法的發展思考，希望用「書法」與「藝術」的結合，提供韓國書法的創作思路。於此同時，韓文的普及也使韓國書藝家致力於韓文書法的書體創作，建立專屬於韓文文字的美感特色。

為促進臺灣與韓國書法的研究、比較和交流，本次特別規劃展覽國際論壇「亞洲『書』藝術：現代與當代的交匯」，邀集韓國弘益大學教授金伊順、韓國大邱澗松美術館學藝研究室長金鉉權、臺南藝術大學副教授文貞姬、臺南藝術大學助理教授沈裕昌、臺北教育大學助理教授黃柏皓等專家進行演講，深入探討韓國戰後書藝的發展歷程，以及與臺灣書法的發展比較，期能藉此讓國內觀眾對於韓國書藝有更深刻的理解和興趣。