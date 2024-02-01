書藝館「流·形‧書：桃源美展書篆選粹」展　見證臺灣書法流風　

▲橫山書藝館新春檔期「流·形‧書：桃源美展書篆選粹」展覽。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長期關注於書法藝術的流變與發展、位於桃園青埔的橫山書法藝術館（簡稱書藝館），2024年新春檔期舉辦「流·形‧書：桃源美展書篆選粹」展覽，展期自2月2日起至4月15日，展出桃源美展自1995年來書法藝術及篆刻類共28屆首獎得獎作品，更邀請歷屆首獎獲獎者共20位、51件新創作品，見證臺灣近30年來書法流風。

▲「流·形‧書：桃源美展書篆選粹」展出歷屆首獎獲獎者共20位、51件新創作品。（圖／文化局提供）

橫山書藝館1日表示，此次展覽除了展出歷年得獎作品，還邀請20位歷屆得主為展覽提供新作，從中對照出得獎藝術家個人的創作發展脈絡。創作新作的藝術家包含宋良銘、江金晃、廖大華、吳英國、鄭禮勳、黃伯思、吳啟林、蕭順杰、吳奇聰、吳富源、林穎生、尤振宇、施承佑、於同生、呂宗城、鄧君浩、劉彥醇、鄭宇宏、羅應良、張倍源（按獲獎屆數排序）。

當新作不再受限於競賽規範，更能傳達自身的創作思維，展現書藝家的多元的表現手法及新意。不僅在作品尺幅上有更多樣的大小變化，藉以應對現代的美術館展示空間，更在媒材上突破既定的筆墨常規框架，用布匹、菜瓜布來書寫，呈現特殊的筆劃質感，也透漏出個別書藝家的創作歷程。