桃美館典藏新書分享　284件新進典藏品集結出版

▲成大教授蕭瓊瑞以地方美術史建構的視角，針對桃美館新進典藏中的平面作品進行檢視。（圖／桃美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館(桃美館) 五周年館慶的系列活動，14日於橫山書法藝術館舉辦《107-109年桃園市立美術館新進典藏專刊》新書分享會，分享該專刊集結桃美館三年間的努力累積，彙集近三百件新進典藏品的完整圖錄，更邀請四位學者以此批藏品及其蒐藏脈絡為基礎，進行研究、撰述專論。

桃美館表示，此次新書分享為桃美館出版的第四冊典藏專刊，也是美術館2018年成立後根據典藏方針啟動典藏作業後的集大成。美術館成立之初的首批典藏品來自文化局移撥，歷經重新檢視、整體盤點和審議程序之後，共計入藏671件。

因此桃美館典藏專刊出版，便從該批移撥之藏品為研究對象，先後就書法、水墨、油畫暨水彩類，出版了三冊「典藏論叢」專刊。與本次分享的新進典藏專刊相同，每冊專刊收錄四位專家學者的研究專文，亦彙整各類藏品圖錄資料。《107-109年桃園市立美術館新進典藏專刊》內容更聚焦於桃美館成立後，根據典藏政策與方針，由購藏、捐贈、競賽得獎入藏或搭配展覽而委託創作等管道獲得的新進藏品。

《107-109年桃園市立美術館新進典藏專刊》收錄了四篇研究專文，分享會邀請到四位撰稿學者現場分享。國立成功大學歷史學系名譽教授蕭瓊瑞以地方美術史建構的視角，針對桃美館此批新進典藏中的平面作品進行檢視，以具體的數據和詳細資料，剖析藏品的媒材類別與數量、入藏的途徑、藝術家的時代背景與作品風格；國立成功大學創意產業設計研究所陳明惠教授，聚焦於典藏中的女性藝術家作品，從女性主義、身體意識、社會觀察批判、宇宙精神與自然環境等論述角度，討論女性創作者如何表現其關注的世界與議題，凸顯其中複雜而多元的藝術敘事。

國立清華大學藝術與設計學系張晴文教授，轉向桃美館典藏的國際作品，她在當代創作的書寫性中洞察所涉及之文化體系，也於桃園的城市特質中得見與國際議題相照應的可能；空總臺灣當代文化實驗場(C-LAB)策展人莊偉慈，則鎖定錄像與新媒體類藏品，追溯背景、梳理脈絡，細膩剖析箇中蘊義與藝術觀點，從而鮮明又立體地勾勒出桃美館典藏視野的當代性。