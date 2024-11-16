「新台灣館」在新加坡正式開幕　童振源：三個平台功能推廣優質產品

▲「新台灣館」在新加坡正式開幕。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

「新台灣館」11月16日在新加坡正式開幕！為了慶祝這個讓台灣產品躍上國際的平台與機會，不少台灣縣市政府官員與業者都親臨現場齊聚祝賀，農業部長陳駿季、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善等人也錄製了影片，共同祝福「新台灣館」業績長紅、鴻圖大展。

駐新加坡大使童振源表示，「新台灣館」在新加坡扮演著三個平台的角色與功能，分別是產品行銷、文化體驗、友誼連結。在今天的開幕活動中，會場特別布置了嘉義阿里山日出美景、火車超大型海報，以及台灣各地風景與人文特色；台灣美食區也推出了食農教育，同步推廣台灣觀光。

▲駐新加坡大使童振源表示，「新台灣館」三個平台功能是產品行銷、文化體驗、友誼連結。

童振源指出，他在去年的餐敘中與新興冷凍食品集團創辦人暨集團總裁方震群交換意見與想法，當時，方震群提出在新加坡設立台灣城的構想，經過一年多的密集交流與努力，終於在新加坡落實，對於方震群的經營與協調能力，他相當敬佩，也感謝台灣各縣市政府與業者的積極合作促成此案。

童振源強調，只要台灣業者顧好產品品質、經營好品牌，他相信「新台灣館」便能在新加坡提供台灣優質產品很好的展示平台、銷售通路與行銷資源，讓新加坡朋友品嚐台灣的蔬果、食品與美食，也讓世界看到台灣的美好。