正覺基金會板橋愛心送暖　致贈弱勢家每戶2000元紅包

▲正覺兩會代表程正賢執行長（中）將愛心紅包親手交到弱勢長者手中。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

佛教正覺同修會暨正覺教育基金會聯合舉辦「2024年正覺送暖」活動。這項公益活動已經邁入第14年，延續過去多年來的傳統，再次將愛心與關懷送到需要幫助的弱勢家庭，嘉惠板橋區13個里，致贈114位經濟弱勢家庭每戶2,000元愛心紅包，共計22萬8,000元。板橋區長陳奇正頒發感謝牌，表彰多年來持續關懷板橋區弱勢民眾。

板橋區長陳奇正表示，「感謝正覺兩會多年來持續關懷弱勢家庭和學生，為社會帶來了正向力量。這樣的愛心行動不僅是物質上的援助，更是心靈上的支持，讓我們的社會充滿更多溫暖與善意。」正覺義工們也表演了佛典故事「惡口的過患」，透過生動的演繹，強調言語的力量，提醒大眾慎護口業、避免傷害他人，並鼓勵大家以柔和的語言相待，讓社會充滿善念。這段話劇寓意深遠，獲得現場民眾的熱烈迴響。

▲板橋區長陳奇正致詞並感謝正覺教育基金會長期對於板橋區弱勢家庭的關懷。

正覺兩會代表程正賢執行長逐一將2,000元愛心紅包親手交到弱勢長者及低收入家庭手中，並表示：「我們希望透過這樣的活動，讓更多人感受到社會的溫暖與支持，特別是在生活中面臨困境的家庭。這不僅是一份物質的援助，更是一份心靈上的陪伴，我們會繼續努力，把這份關懷傳遞下去，幫助更多需要幫助的人。」

今年的正覺送暖活動計劃在全台各地發放共計1,200萬元的愛心款項。正覺兩會成立至今已有20餘年，始終堅持不向外募款，所有善款皆由會員及學員自發捐出，自100年起，活動捐贈金額累計已超過6,400萬元。不僅提供物質援助，更傳遞了「愛的循環」理念，為社會帶來更多的關懷與善意。

▲板橋區長陳奇正致贈感謝牌予正覺兩會代表程正賢執行長（右5）。

▲2024年正覺送暖活動於板橋區公所六樓禮堂舉行。