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864志工齊心守護174公里水岸 新北市表揚水環境巡守隊

▲▼ 林口大南灣巡守隊與宗教團體共同辦理淨灘活動 。（圖／環保局提供）

▲▼ 林口大南灣巡守隊與宗教團體共同辦理淨灘活動 。（圖／環保局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市環保局於昨15日下午舉行「113年度水環境巡守隊績效考核表揚典禮」，由副局長朱益君頒獎，感謝864位志工與29支巡守隊在水環境保護上的貢獻。今年共有2支巡守隊獲得最高5星級認證，包括新店崇光社大水環境巡守隊與鸚哥水環境巡守隊；另有7支巡守隊獲得4星級認證，涵蓋新莊、淡水公司田溪、鹿角溪濕地等地區。環保局同時頒發29項個人獎項，以表彰志工們在水環境保護、教育與治理上的傑出表現。

副局長朱益君指出，新北市政府持續透過跨局處合作，推動河川治理與污染防治策略，包括污水接管、水利工程及污染取締等計畫，逐步改善市內水域環境。巡守隊志工成為保護水環境的中堅力量，覆蓋全市174公里河川水岸，巡檢率已達近50%。截至今年，新北巡守隊舉辦了超過百場教育訓練、清溪活動與水質檢測，為水環境保護作出重要貢獻。

▲▼ 林口大南灣巡守隊與宗教團體共同辦理淨灘活動 。（圖／環保局提供）

表現突出的5星級巡守隊之一，新店崇光社大水環境巡守隊，在新店溪流域展現卓越成果，結合水文化教育與歷史推廣，巡守範圍延伸至烏來、深坑等地區，並與當地機關與學校合作提升居民的環境保護意識。鸚哥水環境巡守隊則以守護鶯歌溪為核心，推動市民認識水資源再利用，並發展結合綠地景觀的環境教育課程，深化水環境保護理念。

此外，鹿角溪濕地小小水環境巡守隊也在國際舞台上表現亮眼。今年6月，隊伍參加了斯里蘭卡舉行的國際濕地網絡(WLI)亞太區會議，並將於11月赴菲律賓參加第十屆亞洲濕地研討會，與各國代表分享濕地保護經驗，展現國際視野與青年活力。

環保局表示，水環境巡守隊除了日常巡檢、淨溪活動與水質檢測外，還積極推動水環境教育，呼籲更多市民朋友加入巡守行列，共同守護新北的優質水域環境，為永續發展努力。

▲▼ 林口大南灣巡守隊與宗教團體共同辦理淨灘活動 。（圖／環保局提供）

▲▼ 林口大南灣巡守隊與宗教團體共同辦理淨灘活動 。（圖／環保局提供）

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