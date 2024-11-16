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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法訴訟法釀藍白合破局？　王鴻薇：民進黨不必見縫插針

▲▼王鴻薇 聯訪 爆料陳時中 王必勝 應酬爆乳辣妹送客。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，民眾黨立委黃珊珊日前表態反對該提案，而這樣的舉動被外界解讀成藍白合破局。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨不必見縫插針，這樣的說法言過其實，恐怕要讓民進黨大失所望了。

翁曉玲提出《憲法訴訟法》修正案，主張將大法官「現有總額」改為「法定總額」固定15人，並將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至3分之2。不過黃珊珊跳出來反對翁曉玲版本，她強調，她不同意修正「總額」定義，太過簡化的修法可能造成司法權運作困難，加上現行的《憲法訴訟法》沒有最低法定人數，以及表決門檻太低，造成少數大法官決定重大憲法判決的可能，應該要另外提出修改判決門檻的方式解決。

針對藍白在憲訴法修法不同調，可能導致藍合在國會合作破局，王鴻薇說，黃珊珊說反對國民黨的憲法訴訟法修法版本，不過看起來民眾黨也要提版本。外界說成這是藍白合破局，這有些言過其實。

王鴻薇指出，在「財劃法」上，民眾黨所提的版本也在昨日通過逕付二讀，在這樣的情形下，無論「財劃法」或「憲法訴訟法」都會有至少2個版本，未來可以併案協商。

王鴻薇反擊，民進黨想見縫插針大可不必，民進黨不是說「沒有討論，沒有民主」？現在若有2個政黨版本，不是正好可以來討論？破局不是事實，恐怕要讓民進黨大失所望。
 

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