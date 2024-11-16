建中學弟辣問國會惡鬥怎解　賴清德：不容易解「還要一點時間」

▲賴清德出席「2024 今周刊 『TEEN TAIWAN青春世代白皮書』總統與青年論壇」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（16日）出席今周刊主辦的「TEEN TAIWAN青春世代白皮書」活動與青年對談。在QA對談時，建中的學弟問到，如何解決朝野惡鬥失序的問題？賴清德坦言不容易解，但解方就在民主，還要一點時間；他強調，政黨利益不可以置放在人民的利益之上，如果有這樣的民主精神，自然就有辦法解。

建國中學的學生提問，要如何解決朝野惡鬥失序的問題？賴清德聽到後說，「嗯...，這真的是學弟提出來的嗎？」接著他坦言，這問題也是大哉問，不容易解，但必須尊重民主，「我認為解方就在民主」。

賴清德說，因為民主是人民作主，「人民選擇了他的民意代表或是選擇他的首長，所以每個民代後面都有民意基礎」。但界線在哪裡？他認為，不管哪一個政黨，不管是執政或在野，「台灣一定要建立一個國家利益高於政黨利益的政治文化」。

賴清德認為，朝野在攻防的時候，政黨利益不可以置放在人民的利益之上，如果有這樣的民主精神，自然就有辦法解。

賴清德也說，民主除了是民意的監督外，另外一個是憲政的體制。因為憲法寫得很清楚，行政、立法、司法、考試、監察，每個都是憲政機關各擁權責，所以政黨在攻防時如果也能遵守憲政分際，相信自然也可以解。

「因為新的國會今年2月1日開始，新的政府5月20日開始，一開始磨合難免。」但賴清德相信，再過一段時間大家應該會更了解彼此的責任，還有彼此的界線在哪裡，「所以如何解決朝野衝突，我認為要一點時間」。