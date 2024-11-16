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憲法訴訟法國民黨在等民眾黨自提版本　盼兩黨版本整合

▲▼羅智強 召開人民反廢死 公投來決定 民調發布會 徐巧芯 翁曉玲 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，不僅綠營不滿，今（16日）下午上百名律師將走上街頭遊行，抗議此修法癱瘓憲法法庭。而民眾黨立委黃珊珊也不支持，黨團總召黃國昌更強調要自提修正版本。據了解，國民黨將等民眾黨版本出來後，兩黨會有進一步的討論，有藍委直言，若白營提出更嚴謹的修法，國民黨搞不好就支持了。

翁曉玲提案修正《憲訴法》，要將「現有總額」修正為「法定總額15人」，並將憲法法庭判決同意門檻從1/2改為2/3。未來原本黃珊珊反對修法，民眾黨團總召黃國昌則隨即定調，會依照主席柯文哲的指示「團進團出」，因此將再自提版本，黃珊珊也點頭接受。

有藍營人士表示，翁曉玲會提該案，其實是近幾年都有多名大法官像她表明現行法不公平，加上現在的大法官都是「綠友友」，很多時候不用大法官做最後的裁定，他們都可以猜到結果，而「壓倒駱駝的最後一根稻草，就是現在的實質廢死」，因此翁曉玲才決定一定要修法。

該藍營人士說明，立院是合議制，藍營在立法院需要民眾黨的支持，目前週二才剛黨團協商，等待滿一個月後表決，國民黨目前立場不會更動，但一定會跟民眾黨再次討論，等民眾黨提出他們的版本後，雙方會有更多的討論空間。

藍委指出，目前現行法沒有制定大法官最低出席門檻，因此希望將「現有總額」修正為「法定總額15人」，藍營立場目前堅定，不會更動，而目前關鍵就在於民眾黨，如果他們的自提版本與國民黨大部分一致，甚至更嚴格，到時候可能國民黨也就會直接支持民眾黨版本，「目前修法的關鍵點就是在於大法官出席數字」，但一切都可以再商討。

國民黨立委李彥秀則提到，柯文哲遭羈押前要求，民眾黨團「團進團出」，找「最有意見」的黃珊珊委員主導民眾黨《憲訴法》的修法版本，其實是「高招」，化阻力為助力，更有利於未來民眾黨與國民黨達成修法的共識，事實上，對於司法過度干預政治運作，民眾黨深受其害，現行《憲訴法》完全沒有門檻，幾位大法官就能進行憲法解釋，這是全民無法接受的，修法已經是在野黨的共識，至於細節，等民眾黨版本出來，兩黨可以更細緻的討論。

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