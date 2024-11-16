大台南總工會關子嶺辦論壇　邀培訓學員探討六大勞工議題

▲大台南總工會16日於台南市關子嶺勞工育樂中心舉辦「勞工市集：從傳統到創新的轉變之路」勞工論壇，勞工局王鑫基局長全程參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南總工會16日於台南市關子嶺勞工育樂中心舉辦「勞工市集：從傳統到創新的轉變之路」勞工論壇，論壇有別於產官學與談的對話模式，設計「AI就業轉型」、「勞工學習翻轉」、「職場溝通革新」、「勞工與永續轉型」、「職場健康創新」及「退休與留才策略」六組最夯的勞工議題及相關市集展示。

透過分組討論與心智導圖繪製的創新探索模式，產出具體成果並進行發表，現場亦規劃公益拍賣會，讓參與者深入了解勞工市集勞資關係演變歷程的機會與挑戰，並探討如何利用創新的手段，促進勞資合作與資產累積，以及參與公益回饋社會的方式，創造勞工與企業的雙贏，實現雙方的永續發展。

此次論壇由中華商管科技學會李怡慧博士主持，以分組勞工市集攤位形式呈現，每一攤位由二位創智主帶領，透過創新互動及產生思維導圖，引領與會者深入探討當前勞工所面臨的挑戰與發展機會，呈現出具體的未來藍圖，並由李博士引言論壇主題「轉型與創新」，強調在新時代下，勞工需尋求自我提升的契機，以確保在職場中的競爭力。

大台南總工會理事長鄭山林致詞表示，因應大環境的劇烈變化，總工會率先自2022年開始舉辦論壇，第1年論壇優先規劃總工會推動人才培育及人才公益的優異成果，讓所轄基層工會、台南市企業深入了解總工會在培育優質勞動力及社會責任的重要角色。去年及今年論壇規劃皆以探討當前最夯的勞工議題為主軸，今年論壇更嘗試以創新的呈現方式，顯示大台南總工會在保障勞工權益、勞資關係的改變及勞動市場的變革掌握先機，與時俱進，與企業與勞工攜手合作，共同迎接挑戰，落實大台南總工會『提昇勞工質量權利領航家』的願景。

大台南總工會陳美靜副理事長在論壇致詞表示，大台南總工會在沈暄晨秘書長的統籌策劃、全體理、監事及會務人員，團隊分工合作長期為台南勞工權益的付出與貢獻，其大台南總工會TTQS人才發展品質每年榮獲勞動部金牌肯定，優異的辦訓績效，透過學員在今日論壇精彩呈現、更讓大家看到培育人才的亮點。

今日論壇的籌劃與分享全由大台南總工會開辦「勞工自主學習課程」所培育的12位學員擔綱負責，前2年論壇也是由培育的傑出學員進行分享，大台南總工會將勞工「人手」培育提升為職場的「人才」，並透過論壇擴散分享，成為影響企業或工會的重要「人物」，對於提升城市競爭力有具體的貢獻。

此外，勞工局王鑫基局長全程參與論壇、更讚許肯定今日論壇活動不僅探討最新趨勢勞工議題，並設計與議題相關的創意體驗，更融合行善拍賣會及愛心義賣活動，鼓勵企業、工會積極參與公益回饋社會，同時義賣所得將全數捐助「做工行善團」，推動弱勢房屋修繕，改善弱勢勞工居住環境，深感驕傲與感激，大台南總工會是勞工局推動勞工業務的好伙伴！

今日論壇六組議題及12位分享者分別是：「AI就業轉型議題」由張禎芸與黃艶華兩位創智主分享人工智慧對就業模式的影響，探討如何在AI技術日益普及的時代中，提升勞工的適應力，並確保技術與人力資源的均衡發展；「勞工學習翻轉」議題由吳采蓁和曹仁豪二位創智主進一步提出學習在多變職場中的重要性，強調透過持續進修，打造具適應力的勞動力以應對不斷變化的環境；「職場溝通革新」議題由吳佩于與蘇美圜二位創智主探討在劇烈變化的環境中如何在多元文化及新生代特質下促進職場溝通，提升勞資之間的互信與合作，創造良好的工作氛圍。

此外，延續去年ESG主題，「勞工與永續轉型」議題由黃綉惠與沈秀貝二位創智主深入探討企業如何在ESG框架下兼顧永續發展與勞工權益，強調勞工在永續轉型中的關鍵角色。除了企業永續，勞工是企業最重要資產，勞工健康永續才是企業永續的基石，「職場健康創新」議題由許淑卿和李文金提供提升職場健康的實務建議，從工作環境的改善著手，關注勞工的身心健康，以提升整體工作效能。最後探討面臨勞工退休及人才斷層的風險，由許炎珠和黃昆澤二位創智主以其專業及實務暢談「退休與留才策略」議題，對於當前的退休趨勢，提出企業應如何設計留才方案，讓資深勞工在職涯末期依然能發揮所長，並確保企業的人才延續性。

整場活動在輕鬆互動的氛圍中進行，從AI應用到靈活就業，各個主題都引發了熱烈的討論，讓與會者深刻感受到未來勞動市場的機遇與挑戰。大台南總工會期待在不斷推動勞工權益的同時，攜手企業與勞工，共創更具包容性、透明度和活力的工作環境，迎向永續發展。