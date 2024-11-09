2千台東民眾森林公園健走　饒慶鈴：持續關注勞工健康福利

▲2000位民眾健走台東森林公園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了感謝與慰勉勞工對台東的貢獻，台東縣政府結合台東縣總工會於9日在台東森林公園舉辦「2024為健康而走、環保愛地球、糖尿病預防、反毒宣導公益活動」，吸引近二千名民眾參與。台東縣長饒慶鈴表示，縣府致力於推動各項勞工福利政策，今年為勞工推出簡易肺功能檢查專案，持續關心勞工的健康與權益，並透過健走及勞工親子嘉年華等大型活動，幫助勞工朋友紓壓，也鼓勵大家培養運動習慣、關心自身健康。

這次活動社會處長陳淑蘭、立委黃建賓、臺東縣總工會理事長蔡富發、縣內各級工會理事長、理監事及貴賓等共襄盛舉，與勞工朋友一起在森林公園健行擁抱大自然。饒慶鈴指出，縣府長期致力於提升勞工的生活品質，除了補助總工會辦理此次健走活動，更積極推動多項福利政策，如111年啟用台東即測即評大樓，至今已舉辦84場次考試、共767人報考，去年考照率更達到93.6%，協助勞工朋友就近取得專業證照；去年起開辦外籍家庭看護工照護提升補充教育訓練共25場次，有助於提升移工的專業技能，提供長輩更優質的照顧服務。

社會處長陳淑蘭表示，勞工的健康與福利一直是縣府的焦點，自今年9月開始，縣府聯合台東馬偕紀念醫院及臺東縣診所協會，申請了國家衛生研究院的專案經費支持，針對勞工朋友啟動免費的簡易肺功能檢查專案，促進呼吸系統疾病的早期診斷，一起關注勞工朋友的健康。

今年9月份衛福部部立台東醫院也獲得勞動部核定，加入了職能復健服務的行列，希望對台東縣勞工朋友們健康層面的關注能更加周全，在未來高齡化社會的趨勢下，提供更全面的服務，讓台東的勞工朋友維持穩健的勞動能量，協助應對年齡增長帶來的各項挑戰。縣府將持續努力，為勞工朋友打造更友善的工作環境，讓大家都能在台東安心工作、快樂生活。