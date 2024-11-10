睽違3年再出發！門諾精神科辦秋旅　學員驚喊：10多年沒坐火車

▲睽違三年後再度舉辦秋季戶外活動，42名學員在職能治療師團隊的帶領下，搭火車展開一日遊。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾壽豐分院精神科睽違三年後，今年再度舉辦秋季戶外活動，共有42名學員參與，在職能治療師團隊的帶領下，搭乘火車前往宜蘭傳藝中心展開一日遊。由於這次活動為疫情後首次舉行，對許多長期在家與醫院間往返的患者來說，這樣的外出體驗不僅帶來新鮮感，更激發他們對外界的興趣，勇敢挑戰新的體驗。



分院職能治療組長郭展榮表示：「戶外活動中斷三、四年後，今年終於有機會重新舉辦，這對學員來說意義非凡。」他說，參與這次活動的學員以思覺失調及憂鬱症者居多，活動的目的不僅是幫助他們體驗大自然，更重要的是讓他們走出家門，逐步融入社會，朝著獨立生活的目標邁進。

職能治療師進一步說，長期的治療過程中，不少學員在返家後鮮少出門，甚至連假日也大多待在家中，逐漸封閉自我。這次的活動主要藉由充滿趣味的戶外體驗，幫助學員重新踏入社區，重拾對生活的熱情與信心。



「已經十多年沒搭過火車了，終於有機會再度搭乘，張姓學員的好心情全寫在臉上！」她不僅帶了許多零食要和同學們一起在火車上分享，還開心的說，這次要買很多名產回家給家人吃。





林姓學員則分享：「好久以前女兒帶我來過一次，之後幾乎沒有再出遠門了。今天可以跟同學們一起來，感覺特別開心。」她還與其他學員大方秀出親手製作的DIY手鍊，滿滿的成就感洋溢在臉上，彷彿透過這小小的手作，重拾了對生活的熱情與自信。

「用包容和理解的態度看待身心疾病患者！」擔任身心科職能治療組長多年的郭展榮表示，患者透過穩定的治療與服藥，其實是可以像普通人一樣融入社會，甚至找到工作。近年來，醫院的人力資源部門也積極支持患者重返職場，目前已有三位學員在院內穩定工作，逐漸邁向獨立生活。



門諾壽豐分院長鍾慧明表示，這次活動除了讓學員們擁有美好的外出體驗及回億，也激發了他們參加社區活動及探索社會生活的動力。透過這樣的戶外活動，門諾壽豐分院希望能幫助更多精神科學員走出自我，邁向更獨立、自信的生活。