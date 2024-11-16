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國際茶及咖啡展！花蓮15業者參展　蜜香紅茶與精品咖啡驚艷全場

▲花蓮縣政府攜手蜜香紅茶業者及精品咖啡小農參加在台北南港展覽 1 館 1 樓擧辦的「2024台灣國際茶及咖啡展」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府攜手蜜香紅茶業者及精品咖啡小農參加在台北南港展覽 1 館 1 樓擧辦的「2024台灣國際茶及咖啡展」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府攜手 9 家蜜香紅茶業者及 6 家精品咖啡小農，15日參加在台北南港展覽 1 館 1 樓擧辦的「2024台灣國際茶及咖啡展」，四天展覽期間將展現全國最優質的「蜜香紅茶」與「精品咖啡」。透過結合地方產業的特色及縣府的推廣力量，為花蓮農業發展創造新的契機。

縣長徐榛蔚表示，花蓮近日受氣候影響甚大，顧及花蓮農友的收益成果，希望透過展會拓展銷售通路，攜手縣農會與農友努力並進，推廣花蓮擁有得天獨厚的種植條件，使得花蓮蜜香紅茶和精品咖啡擁有獨特的風味，成為地方的驕傲。

花蓮縣政府本次展覽中特設雙主題展館，分別為茶葉及精品咖啡主題館，主題為「Hualien品感覺」，一品甘醇茶香、二品精品咖啡獨特風味，三品花蓮之美，以品味啜飲慢食格調，引領民眾深度體驗花蓮茶咖啡的產地故事，感受其天然的純淨滋味。

農業處長陳淑雯表示，此次參展的9 家茶業和6 家咖啡業者均為業界翹楚，產品屢獲國內外大獎，成就非凡。茶葉業者如林俊傑茶園、嘉茗茶園、露予莊園等，皆獲得花蓮蜜香紅茶評鑑金牌，並贏得英國美食大賞三星獎、日本世界綠茶大賽金賞等國際殊榮。咖啡業者如917農場、馬耀咖啡、鄉庭有機咖啡莊園等，在花蓮精品咖啡評鑑中亦表現亮眼。這群優秀的在地農友和花蓮縣政府攜手合作，致力將茶香與咖啡香推向國際，為花蓮農業注入新動力。

為期四天的展覽期間，花蓮主題館將推出豐富的互動體驗活動，讓參觀者深入體驗花蓮蜜香紅茶與精品咖啡的獨特風味。展館活動包括蜜香紅茶品鑑會、精品咖啡拉花表演、咖啡晶球 DIY體驗，以及茶與咖啡文化講座，深入介紹花蓮的地方特色，展現其天然與手工的價值。活動現場還設有滿額贈禮等驚喜優惠，讓參觀民眾在享受優惠的同時，感受花蓮自然風味與濃厚的人情味。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府持續與農友攜手，在國內外積極推廣花蓮的茶與咖啡品牌，並透過技術交流、品牌聯盟和跨境合作等方式，不斷強化其國際競爭力。她期盼藉由此次展會，為花蓮的茶與咖啡業者創造更多商機，實現雙贏局面，進一步將花蓮的在地特色產業推向世界舞台。

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